Kışın cilt kuruluğuna karşı 12 önemli kural

Ciltte kuruluk, pullanmalar, çatlamalar, kızarıklık, lekelenmeler... Soğuk hava cilt sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Peki kış aylarında nemli, parlak ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak için neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız? Hepsini bu haberimizde bulacaksınız

Kış aylarında, özellikle dış ortama açık olan yüzde ve ellerde kuruluk ile hassasiyet en sık karşılaştığımız sorunlar. Kış aylarında ciltte oluşan kuruluğun en önemli nedeni ise; koruyucu bariyerinin hasarlanması sonucunda cildin su tutma kapasitesinin azalması. Rüzgar, nemsiz ve sıcak ortamlar şikayetlerin daha da belirginleşmesine yol açıyor. Bunun yanı sıra, sıcak suyla el yıkama, hamam ve sauna kullanımının artması, cildi kurutan giysiler, duş süresinin uzaması, keselif kullanımı ile cildin bariyerini bozan hijyen malzemeleri de sorunları artıran diğer nedenleri oluşturuyor. Peki soğuk kış aylarında nemli, parlak ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak için neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız? Dermatoloji Uzmanı Dr. Şule Albayrak cildinizi soğuk havalarda korumanın yollarını anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.



Banyo süresini kısa tutun

Kış mevsiminde uzun süreli sıcak banyolar veya hamam-sauna alışkanlığınızdan vazgeçin. Çünkü 10 dakika gibi uzun süreli su teması tek başına bile cilt kuruluğuna yol açabilirken, sıcak suyla ve her gün yıkanmak kuruluğu daha da artırabiliyor. Bu nedenle haftada 2-3kez yıkanmak, suyun sıcaklığını 36-40 derece arasında ayarlamak ve banyoyu 5 dakika gibi kısa sürede tamamlamak en ideali.



A,C,E vitaminleri şart

Kırmızı besinler içerdikleri beta karoten, turuncu besinler ise likopen sayesinde yüksek derecede antioksidan özelliği gösteriyorlar. Bu nedenle kış aylarında mevsime de uygun olan elma, portakal, havuç, nar gibi kırmızı, turuncu besinler, antioksidan özelliği açısından koyu yeşil yapraklı sebzeler, hindistan cevizi ve avokado gibi cilde parlaklık ve nem veren besinler tüketmeniz çok önemli. Ayrıca günlük 2 litre su içmeyi de alışkanlık haline getirin.



Oda ısısı 21-25 derece olsun

Kış aylarında kapalı mekanlarda merkezi veya lokal ısınma araçları kullanıyoruz. Ancak ortamı ısıtmaya çalıştıkça nem oranını da azaltmış oluyoruz. Cilt sağlığınız için oda sıcaklığını 21 ila 25 derece arasında tutmanı z ve nem oranını yüzde 30-50 arasında ayarlamanız önemli. Oda termometrelerı kullanarak ideal sıcaklık ve nem oranını ayarlayabilirsiniz.



Güneş koruyucuya devam edin

Cildinizin yaz mevsiminde olduğu gibi kış mevsiminde de güneşten korunmaya ihtiyacı var. Bu nedenle özellikle güneşli günlerde en az 30 koruma faktörlü güneş koruyucu kullanmanız şart! Ayrıca karlı günlerde ve kayak öncesinde, kardan yansıyan güneş ışınlarının oluşturabileceği güneş yanıklarından korunmak için de güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmeyin.



Cildinize kese yapmayın

Banyo suyunun sıcaklığı kadar, yıkanırken kullandığınız ürünler de cilt sağlığınız için önem taşıyor. Sabun ve duş jelleri gibi kimyasal ve kurutucu ajanlar yerine, kremsi formda hassas temizleyicileri tercih edin. Kese ve lif gibi cildi tahriş ederek temizleyen malzemelerden de kaçının.



Pamuklu giysi seçin

Cilt sağlığımız için cildimize ne sürdüğümüzün yanı sıra ne giydiğimiz de önemli. Cildin terlemesine ve kuruluğun artmasına yol açan naylon, sentetik ile yünlü kıyafetler yerine, cildin nemini tutmasına yardımcı olan yumuşak pamuklu kıyafetler tercih etmenizde yarar var.



Yüz ve vücut için ayrı ürünler kullanın

Yüz ve vücut için seçilecek olan nemlendirici farklı formda olmalı. Çünkü yüz için kuru, karma, yağlı, hassas gibi cilt seçenekleri olsa da, vücudumuz genel olarak kıl-yağ ünitesi daha az olduğu için daha fazla kurumaya meyilli oluyor. Bu nedenle yağ bazlı ürünler olmalı.



Kaşkol ve eldivensiz olmaz

Soğuk ve rüzgarlı günlerde, özellikle hassas olan ağız bölgesini korumak için kaşkol kullanmayı unutmayın. Ayrıca evden çıkmadan önce ellerinize bir kat nemlendirici sürmek yerine; yün olmayan polar, deri veya süet eldiven kullanmanız daha faydalı olacaktır



Peelingden kaçının

Yüz temizliğinin günde 2 kez, ılık su ve cilt yapısına uygun bir temizleyici krem, köpük veya jel ile yapılması yeterli. Kış aylarında kuru ciltler; çok kuru ve hassas ciltlere, yağlı ciltler ise karma ve hassas ciltlere yönelik nemlendiriciler tercih edebilirler. Nem maskesi uygulanabilir veya nem veren kozmetik uygulamalar da yapılabilir. Cildi kurutacak peeling veya soyma yöntemleri ise tercih edilmemeli.



Nemlendiriciyi ilk 5 dakika içinde sürün

Dermatoloji Uzmanı Dr. Şule Albayrak sanılanın aksine kuru cilde nemlendirici sürmenin beklenen etkiyi vermediğine işaret ederek, "Nemlendiriciyi her banyo sonrasında ilk 5 dakika içinde cilt hafif ıslakken uygulamak en doğrusu" diyor.



Dudaklarınıza koruyucu sürün

KIŞ aylarında soğuk, rüzgar, sık sık ağız yıkamak, kuruduğu için dudakları yalayarak nemlendirmeye çalışmak kuruluğu ve egzamayı arttırabiliyor. Bu nedenle dudaklarınıza günde birkaç kez yağ bazlı nemlendirici balsamlar sürmeyi ve güneşli- karlı günlerde ise koruma faktörlü ürünler kullanmayı ihmal etmeyin.



Ellerinizi 4-5 kez yıkamanız yeterli

Diğer mevsimlerde olduğu gibi kış mevsiminde de günlük temizliğinizi yaparken kimyasal oranı yüksek olması nedeniyle sıvı sabun, ıslak mendil, kolonya veya el dezenfektanları yerine; gliserinli ve nemlendirici özelliğe sahip katı sabunlar tercih etmeniz daha doğru olacaktır. Ilık su kullanmayı, her el yıkadıktan sonra yağ bazlı ve uzun etkili nemlendiriciler sürmeyi unutmayın.