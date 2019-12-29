Pirinç suyu ile sağlıklı ve çabuk uzayan saçlar

Pirinç suyunda bulunan aminoasitler, saçların yeniden oluşmasına ve daha hızlı büyümesine yardımcı olacaktır. Bunun dışında pirinç suyu saç büyümesine daha çok yardımcı olan B,C ve E vitaminleri içerir. Saçınızın hızlıca uzamasını istiyorsanız en iyi yol, saçınızı banyodan sonra pirinç suyu ile yıkamaktır. Bu işlemi haftada en az 2 defa uygulayın ve sonuçları görün. Yarım su bardağı pişmemiş pirinci yıkayın. Pirinci 2-3 bardak su ile dolu bir kaba yerleştirin. 30 dakika boyunca suyunu çekmesini bekleyin ve pirinç suyunu temiz bir kaba boşaltın.