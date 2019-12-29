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ile sağlıklı ve çabuk uzayan saçlar

Pirinç suyu ile sağlıklı ve çabuk uzayan saçlar
Giriş Tarihi: 29.12.2019

Pirinç suyunda bulunan aminoasitler, saçların yeniden oluşmasına ve daha hızlı büyümesine yardımcı olacaktır. Bunun dışında pirinç suyu saç büyümesine daha çok yardımcı olan B,C ve E vitaminleri içerir. Saçınızın hızlıca uzamasını istiyorsanız en iyi yol, saçınızı banyodan sonra pirinç suyu ile yıkamaktır. Bu işlemi haftada en az 2 defa uygulayın ve sonuçları görün. Yarım su bardağı pişmemiş pirinci yıkayın. Pirinci 2-3 bardak su ile dolu bir kaba yerleştirin. 30 dakika boyunca suyunu çekmesini bekleyin ve pirinç suyunu temiz bir kaba boşaltın.

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