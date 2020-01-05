Alışverişte samimiyete besinlerde yöresele dönüş

Gıda endüstrisinin gerçek yüzü ortaya çıktığından beri insanlar ev yapımı ürünler tüketmeye gayret ediyor. Apartman komşusunu bile tanımayan şehirliler, anahtarı bırakacak kadar samimi ortamların özlemini çekiyor

2000'li yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte dünyada tüketici eğilimleri, tatil tercihleri ve ürün meşeyi gibi birçok alanda hızlı bir değişim meydana gelmeye başladı. Tüketici daha bilgili, kültürlü ve araştırmacı hale geldi. Satın alma gücüne sahip olmanın verdiği güvenle özellikle gıda alışverişlerinde daha zor beğenen ve daha titiz bir tüketici haline dönüştü. Leziz, güvenli ve yöresel gıdalar talep eder hale geldi. Tüketici kısmındaki bu değişim yöresel ürünlerin ulusal ve hatta uluslararası pazarlarda satılmasının önünü açtı. Yöresel ürün marketlerinin ve e-ticaret sitelerinin sayısı hızla arttı. Türkiye şanslı bir ülke. Verimli topraklara ve bol suya sahip. Ancak sahip olmak yetmiyor. Bunlara gereken önemi vermek ve özellikle tescil aldıktan sonra iyi yönetmek ve denetim mekanizmalarını hayata geçirmek gerekiyor.

'TERRA MADRE' GELİYOR

Türkiye'de Slow Food (Yavaş Gıda) önderliğinde 2021 yılında dünyanın en büyük gıda hareketi olan Terra Madre Fuarı İzmir'de düzenlenecek. Anadolu mutfağını oluşturan tarım ürünlerini, yerel değerleri tüm dünyaya aracısız olarak tanıtmayı amaç edinen büyük bir organizasyon. Bu fuarın İzmir'deki ilk uygulayıcısı ise Tereci Gıda. Çünkü Tereci, yerel üreticiyi destekleyerek Anadolu'yu karış karış dolaşıyor ve yöresel lezzetleri yerinde tespit edip üretici birlikleri ve yöresel kooperatiflerle birlikte peşin alımlar yapıyor ve bu lezzetleri aracısız tüketici ile buluşturuyor. Bu da Türk mutfak kültürünün gastronomisinin yöresel lezzetlerin değerlenmesine büyük katkı sunuyor. Ülkemizde küçük üreticilerin kaderini değiştiren Tereci Gıda, Terra Madre Fuarı'nı Anadolu'nun her yöresinde bizzat tüketicinin ayağına giderek yıllardır uygulayan bir firma. Otlu peynir için Van'a, pezik turşusu için Sivas'a, Harnup pekmezi için Mersin'e soframızı şenlendiren kuymak peyniri için Trabzon'a kadar gitmek Tereci'nin başarısının sırrı. Çünkü yerel üreticinin nasıl bin bir zorlukla doğal ve sağlıklı ürünler ürettiğine de şahit oldu.

BAKKAL SAMİMİYETİ

Türkiye'de özellikle son 25 yılda organize perakendecilik alanında yaşanan gelişmeler, geleneksel alışveriş ve tüketim anlayışında da hızlı bir değişime neden oldu ve bunun sonucunda, büyük marketlere ve perakende zincirlerine geçiş yaşandı. Perakendeci işletmelerin içinde en küçük birimi oluşturan bakkallar, süpermarketlere dönüştü. Kent dokusu içinde çok önemli bir yer tutan, sadece ticari bir kurum olmanın ötesinde mahallelinin her türlü ihtiyacını karşılayan, vatandaşla bütünleşmiş, önemli bir sosyal sorumluluğu da yerine getiren "çok güzel kurumlardı" bakkallar... Mahalle bakkalları samimiyetin, bir kültürün adıydı. Evimizin anahtarını bıraktığımız, çocuklarımızı rahatça emanet ettiğimiz, paramız yetmediğinde veresiye yazdırdığımız mahalle bakkalları süpermarketlerin yaygınlaşmasıyla birlikte gözden düştü. Tereci, 40 yıldır gıda toptancılığı yaptığı için bugüne kadar 3000 bakkalla çalışmış, bakkalların ruhunu, kültürünü, değerlerini, gelişimini iyi bilen bir markadır. Tereci Gıda, mahalle bakkallarının kapanmasıyla birlikte toplumun insani ilişkilerindeki samimiyetin, güler yüzün yok olmaya başladığını görünce, kendisine sosyal bir proje hedefi koydu; bakkal kültürünü yaşatmak...

KENT İÇİNDE YEREL

Tereci, Karşıyaka Alaybey'de ilk yöresel bakkalını 2004 yılında açarak bu yoldaki serüvenine büyük bir heyecanla başladı. Ardından 2005 yılında Soğukkuyu yöresel bakkalı, 2007 yılında Bostanlı yöresel bakkalı, 2010 yılında Mavişehir yöresel bakkalı ve 2011 yılında da Yeni Girne yöresel bakkalı ilk günkü heyecanla açıldı. İzmirliler bu konsepti çok sevdi. Tereci'nin konukları bakkallardaki sıcaklığı, samimiyeti hissetti. Tereci misafirlerine çay kahve ikram ederken yerel üreticimizin bin bir zorlukla ürettiği ürünlerin tatlarına baktırarak müşterilerinin alışverişini eski bakkal zihniyetiyle yapmalarını sağladı. Tereci yöresel bakkal artık İzmirlilerin bir parçası olmuştu. Anahtarlarını Tereci bakkala bırakan, çocuğuna okul dönüşü 'Tereciye git seni oradan alırız' diyen sayısız müşterileri oldu.

SEZER ALTAN