Babadan oğula balıkçı

İzmir'in Karabağlar İlçesi Hıfsızıha mevkiinde balıkçılık yapan Suat Erdemir, mesleği babası Halis Erdemir'den devraldı. Suat Erdemir, iş hayatındaki başarısını ve disiplini babasından öğrendiğini belirtti. Her sabah 05.00'de kalkıp Balık haline gittiğini ve haftanın 7 günü her sabah bu tempo ile güne başladığını dile getiren Erdemir esnaflığın altın kurallarının olduğunu söyledi. Personeli ile işçi iş veren ilişkisi değil aile sıcaklığı ile iletişim kuran Suat Erdemir, böyle çalışmanın işyerine ve müşterilerine pozitif yönde yansıdığını aktardı. Halikarnas Balıkçılık olarak hijyen ve pişirme bölümünde sürekli en kaliteli malzeme ve ürün kullandıklarını vurguladı.

FATİH ŞENDİL