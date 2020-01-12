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Baba mesleğine ömrünü adadı

Baba mesleğine ömrünü adadı
Giriş Tarihi: 12.1.2020

'DA teknolojiye karşı yok olmama mücadelesi veren ayakkabıcılık mesleği, 81 yaşındaki Nail Engin'in ellerinde hayat buluyor. Mesleğe çırak olarak babasının yanında 1951 yılında adım atan Engin, Koçarlı ilçesindeki Orta Mahalle'deki dükkanında ayakkabıcılık mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

AYDIN'DA teknolojiye karşı yok olmama mücadelesi veren ayakkabıcılık mesleği, 81 yaşındaki Nail Engin'in ellerinde hayat buluyor. Mesleğe çırak olarak babasının yanında 1951 yılında adım atan Engin, Koçarlı ilçesindeki Orta Mahalle'deki dükkanında ayakkabıcılık mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Ömrünün 68 yılını çok sevdiği mesleğine adayan Engin, imkanı elverdiği sürece mesleğini yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmak istiyor. Fabrikaların seri üretime geçmesinin ardından ayakkabıcılık mesleğinin var olma mücadelesi vermeye başladığını kaydeden Engin, "Eskiden işlerim çok yoğundu. Şimdi biz sadece tamir yapıyoruz" dedi.

MEHMET KAVAS
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