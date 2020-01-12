Coordinat Ailesi’nden 2020’ye ‘merhaba’

İZMİRDE önemli konut ve otel yatırımlarına imza atan Coordinat Yapı, 2020 yılını özel bir kokteylle kutladı. Bornova Ağaçlıyol'daki Coordinat Yapı yönetim ofisinde gerçekleşen yılbaşı kokteyline çalışanlar ve çözüm ortaklarından oluşan 100'e yakın davetli katıldı. Etkinlikte konuşan Coordinat Yapı Kurucu Ortaklarından Onur Durmuş, 2019'u başarılı bir şekilde geride bıraktıklarını söyleyerek bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlara ve çözüm ortaklarına değerli katkılarından ötürü teşekkür etti. Onur Durmuş, "Büyüyen kadromuzla birlikte önemli işlere de imza atıyoruz. Bu başarıları hep birlikte yaşamak bizlere keyif veriyor. 2020'nin daha aydınlık ve mutlu bir yıl olmasını diliyorum" diye konuştu.