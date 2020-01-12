Koyu renk rujlar tüpte iyi durur ama kullanırken işinizi zorlaştırırlar. Çünkü dudaklarınızın etrafında kolayca iz bırakırlar.
Koyu renk rujlar tüpte iyi durur ama kullanırken işinizi zorlaştırırlar. Çünkü dudaklarınızın etrafında kolayca iz bırakırlar. Ruj sürmeden önce dudaklarınıza hafifçe vazelin sürün, ardından peçeteyle fazla yağı alın ve üzerine ruju sürün. Sonuç tahmin ettiğinizden bile güzel olacak.
Koyu ruj sürmenin sırrı vazelin kullanmak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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