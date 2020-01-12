Mahzen 1960’tan ‘Birsen Tezer’li açılış

İZMİR eğlence dünyasının tanınmış isimlerinden Şevket Özlahlan, Celalettin Özlahlan ve Serkan Kahraman, Mahzen 1960'ı Bornova Evka 3'te hizmete açtı

İZMİR eğlence dünyasının tanınmış isimlerinden Şevket Özlahlan, Celalettin Özlahlan ve Serkan Kahraman, Mahzen 1960'ı Bornova Evka 3'te hizmete açtı. Sesi ve yorumu ile herkesin gönlünde taht kuran ünlü sanatçı Birsen Tezer, açılışa özel bir konser verdi. İzmirlilerin büyük ilgi gösterdiği gecede Tezer, en sevilen şarkılarını seslendirdi.