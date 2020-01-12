OJE sürmeyi beceremiyorum diye bir şey yok. Ufak püf noktalarıyla herkes güzel tırnaklara sahip olabilir. Ojeyi akşam sürün, taşırmaktan korkmayın.
OJE sürmeyi beceremiyorum diye bir şey yok. Ufak püf noktalarıyla herkes güzel tırnaklara sahip olabilir. Ojeyi akşam sürün, taşırmaktan korkmayın. Kuruduktan sonra bir törpüyle temizlersiniz nasılsa. Ertesi sabah kalktığınızda taşan ojeleri göreceksiniz ve duştan sonra onları temizlemek çok daha kolay olacak. Üstüne bir kat daha attınız mı, tırnaklarınız tamam demektir.
Ojeyi gece sürmek başarısızlığı engeller haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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