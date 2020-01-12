Saçınızı banyodan banyoya tarayın

ÇOK fazla saç taramak saç deriniz için iyi olabilir, ama eğer saçlarınız uzunsa fazla taramak saçlarınızın kırılmasına ve dökülmesine neden olacaktır.

ÇOK fazla saç taramak saç deriniz için iyi olabilir, ama eğer saçlarınız uzunsa fazla taramak saçlarınızın kırılmasına ve dökülmesine neden olacaktır. Ayrıca saçlarınızdaki doğal yağları da olumsuz etkiler, yıkadıktan sonra güzel bir tarama seansı yeter de artar bile. Saçlarınızı yalnızca gerekli olduğu zamanlarda tarayın.