Selendi’nin tek ayakkabı tamircisi

MANİSA Selendi ilçesinde 45 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan esnaf Halil Özdemir işini severek yaptığını ancak ayakkabı tamirciliğinin bitme noktasına geldiğini söyledi

MANİSA Selendi ilçesinde 45 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan esnaf Halil Özdemir işini severek yaptığını ancak ayakkabı tamirciliğinin bitme noktasına geldiğini söyledi. Ülke genelinde olduğu gibi Selendi'de de ayakkabı tamirciliği sanatını devam ettirebilecek çırağın bulunmaması, bu sanatın gittikçe yok olmasına neden oluyor. Çocuk yaşta babasından öğrendiği ayakkabı tamirciliği mesleğini, 45 yıldır bıkmadan usanmadan sürdürdüğünü söyleyen 2 çocuk babası 50 yaşındaki Halil Özdemir bugüne kadar 2 kişiyi meslek sahibi yaptığını yetiştirdiği ustalarında bu işi yapmadığını dile getirerek, şimdilerde yetiştirecek eleman bulamamaktan yakındı.



ADEM ÜLKER