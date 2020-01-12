Tanyer Yapı yeni yılı kutladı

Tanyer Yapı, yönetici ve çalışanları, düzenlenen yılbaşı yemeğinde N bir araya geldi. Gecenin sonunda yeni yılın gelişi pasta ile kutlandı

Narlıdere Taka Restaurant'da düzenlenen gecede buluşan Tanyer Yapı Ailesi, bir yılı daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşadı. Gecede konuşan Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, yıllardır İzmir'de konut projeleri ürettiklerini belirterek, bu başarıda çalışanların büyük emeği olduğunu söyledi.

ÇAĞDAŞ PROJELER

Bir marka değeri yaratmak kadar onu yaşatmanın da önemli olduğuna dikkat çeken Tanyer, "Bugün firma olarak bu başarıyı yakalamamızda sizlerin çok değerli katkıları oldu. Emeği geçen tüm personelimize ve çözüm ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Yalnızca İzmir'e değil, Türkiye çapında ve yurt dışındaki müşterilere de hitap ediyoruz. Çağdaş ve yaşanabilir projeler üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonra da şirketin marka bilinirliğini en üst seviyede tutacak çalışmalara imza atacağız. Bu değeri yakın zamanda yaşama geçirmeyi planladığımız Tan Urla projemizde de sürdüreceğiz" diye konuştu.