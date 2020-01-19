24. yaş kutlaması

1996 yılından beri İzmir'in çeşitli bölgelerinde hizmet veren Talatpaşa Laboratuvarı Grubu, 24. kuruluş yıldönümünü kutladı. Etkinliğe İzmir tıp camiasının önde gelen hekimleri katıldı. Mövenpick Hotel balo salonunda gerçekleşen gala gecesi renkli görüntülere sahne oldu. Tanınmış ses sanatçısı Gökhan Sezen'in sahne oldu. Talatpaşa Laboratuvarları Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Serdar Seven 2020 yılı aldığı gecenin sürpriz konuğu ise yıllara meydan okuyan enerjisiyle meşhur kanto yıldızı Nurhan Damcıoğlu Gurubu Yönetim itibariyle Bayraklı bölgesinde dördüncü şubeyi hayata geçireceklerinin müjdesini verdi.