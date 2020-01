Aksesuarda minimalizm sona erdi

İzmir’in ünlü takıcısı Aliye Ergene bu yılın takı trendlerini anlattı. Ergene, “Kalın zincirler, inci, altın ve gümüşün farklı yansımaları ile kristal taşlar bu sezonun öne çıkanları arasında” dedi

Takılar ve aksesuarlar için sadece tamamlayıcı demek az kalır. Çünkü bir takı kıyafetinizin tarzını ve görünümünü bir anda değiştirebilir. Bu yüzden takı seçmek en az kıyafet seçmek kadar önemlidir. Takıların sihirli etkisinden yararlanmak için hangi kıyafetlerle ne tarz takılar kullanmanız gerektiğini iyi bilmeniz ve yılın modasını takip etmeniz gerekiyor. Püf noktanın kendi tarzınıza yakışanı bulmak olduğunu belirten tasarımcı Aliye Ergene "Silver, gold ve inci 2020'de yine çok moda. Ancak bu klasikleri farklı şekillerde kullanacağız. Kalın zincirleri blazer ceketlerle, gold taşlı küpeleri deri gömlekler veya sembolik figürlü bileklikleri kalem eteklerle kombinlemek çok göreceğimiz stiller arasında olacak" dedi.



PARLAK GOLD TONLAR

2020 yılında yeni takı modasında, eskiden gördüğümüz minimalizm sona erdi! Kış aylarında kalın zincirler sıklıkla karşımıza çıkıyor. Özellikle kalın ve oversized zincirler gold ve koyu gri tonlarında olacak. Parlak gold tonları, renkli taşlar ve göz kamaştıran kristaller ön planda.



FİGÜR TAKILAR

Bu yıl fark yaratmayı seven kadınlar için takılar, eksantrik figürler ile karşımızda. Hayvan figürlü küpeler veya sembollü yüzükler. Tüm gözler takılarınızda olacak. Farklı kalınlık ve formlarda kelepçe bileklikler minimal stilin vazgeçilmezleri arasında gösteriliyor.



HANGİ TAKI NEYLE TAKILMALI



RENKLİ BİLEKLİĞE SADE KIYAFET

Renkleri farklı olan ince bileklikleri genelde tek renk olan günlük kıyafetlerinizle, deri bileklikleri vintage ve hippi baskılı kıyafetlerinizle kullanabilirsiniz. Eğer farklı renklerde ve malzemelerde bileklik kullanacaksanız kıyafetiniz sade olmalı. Gece kıyafetlerinizde ise küçük parlak taşlı bilezikler yahut ince zincirler kullanmalısınız.



KOLYE SEÇİMİ ÇOK ÖNEMLİ

V YAKALI bluzlarınız ile yakanızı dolduracak ince ama çok zincirli kolyeleri tercih etmelisiniz. Bu tercihiniz sayesinde kalçanızdaki veya bacaklarınızdaki fazlalıkları arka plana itebilirsiniz. Beyaz gömleklerde ise büyük, ilgi çekici kolyeler kullanabilirsiniz. Salaş bir t-shirt giydiğinizde onu ilgi çekici bir kolyeyle kombinleyebilir, basic olmaktan kurtarabilirsiniz. Salaş bir bluz ve boyfriend kot pantolon giydiğinizde zincir kolyeler kurtarıcı olacaktır. Aynı tarzda olan kolye, bileklik ve küpeler bir arada kullanılarak rüküşe kaçmadan farklı bir hava yakalanabilir.



KÜPELERLE KONTRAST OLUŞTURUN

Kıyafetiniz siyah ise beyaz küpeler, canlı ise gümüş küpeler kullanabilirsiniz. Sade kulak manşetlerini günlük kıyafetinizle, taşlı kulak manşetlerini ise gece elbiselerinizle kullanmalısınız. Büyük, taşlı salkım küpeleri de gece elbiseleriyle kullanabilirsiniz. Yakasız elbiselerinizde damla küpeleri tercih etmelisiniz. Baskılı bir kıyafet giydiğinizde küpeniz baskıya uygun olmalı. Küçük halka küpeler ne kadar tişörtten atlete her kıyafetle kullanılsa da daha çok formal kıyafetlerle kullanmalısınız. Vintage kıyafetlerde altın renkli küçük küpeler kullanabilirsiniz.



ERKEKLER DE TAKI SEVER

Eski tarihlerden günümüze kadar erkekler servet ve medeni durumlarını belirtmek için çeşitli yüzükler ve takılar takmışlardır. Erkek takı modasında ise bu yıl boncuklu bileklikler deri bileklikleri geride bıraktı. O yüzden 2020'de erkekler koyu renk boncuklar bunlarla birleşen küçük gümüş motifleri kullanmaları muhteşem bir seçim olur. Boncuk bilezikleri derilerle birleştirirseniz iki trendi de aşırıya kaçmadan kullanmış olursunuz. Sonuçta bu sezon erkeklerin vazgeçemeyeceği bir moda akımı olacak.



HALKA KÜPELER

Altın halka küpeler her boyuyla 2020'de aramızda olacaklar.



HARF KOLYELER

Aliye Takı'nın meşhur harf kolyeleri 2020'de de biz kadınların yine vazgeçilmezleri arasında olmaya devam edecek. Ayrıca bu yıl sıkça karşımıza çıkan gösterişli zincir kolyeler de olacak.



HALHAL

Geçmişten günümüze modası hiç geçmeyen hatta her sezon yeni tasarımları ile karşımıza çıkan halka küpeler bu yıl da büyük ilgi çekiyor.



FATİH ŞENDİL