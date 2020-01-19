Ayağınızı yorgana yorganı ihtiyacınıza göre uzatın

Zihinsel ve fiziksel sağlık için uyku çok önemli. İyi bir uyku çekebilmek ise yatak, yastık ve nevresimi doğru seçebilmekle mümkün oluyor

Yorganlar kişi kapasitesine göre tek kişilik, çift kişilik ve bebek yorganı olmak üzere üç çeşide ayrılıyor. Dolayısıyla hangi yatağınız için yorgan ihtiyacınız varsa öncelikle yatağınızın boyutuna ve kapasitesine uygun ürün seçmelisiniz.



DOLGU MALZEMESİ

Yaşadığınız şehir çok soğuk olabilir ve yorganınızdan istediğiniz ısıtma performansını alamayabilirsiniz. Elbette sıcak bir coğrafyada yaşamanız ve seçtiğiniz yorganın ısı tutma kapasitesinin yüksek olması da uyku konforunuzu olumsuz etkileyebilir. İşte, tam da bu nedenle yorgan seçerken dolgu malzemesini göz önünde bulundurmak şart.





YÜN: Doğal, yenilenebilir, dayanıklı, sıcak tutan, sağlıklı bir yorgan seçimi yapmak istiyorsanız yün dolgulu ürünleri tercih edebilirsiniz. Yün yorganlar, ıslaklık hissi vermeden, kuru ağırlıklarının yüzde 33'ü kadar nem emebilirler.



TELA : Tela yorganların ısı tutma kapasitesi düşük olduğu için bu yorgan türünü ılıman iklimlerde tercih edebilir ya da mevsim geçişlerinde kullanabilirsiniz.



MİKROJEL: Nem çekme özelliğine sahip olan ve oldukça sık bir şekilde dokunmuş olan mikrojel yorganların da ısı tutma kapasitesi düşüktür. Yani sıcak iklimlerde yaşıyorsanız mikrojel yorganlar sayesinde uyku sırasında terleme sorununun önemli ölçüde önüne geçebilirsiniz.



MİKROFİBER: Yumuşak bir yapısı olan ve hacmini uzun yıllar koruyabilen mikrofiber yorganlar, hava sirkülasyonunu başarılı bir şekilde sağlayabildikleri için terleme yapma oranları düşüktür.



ISI DENGELEYİCİ: Klima yorgan olarak da bilinen bu yorgan çeşidi, özel hava kanalları sayesinde hava alabiliyor ve keyifli bir uyku çekmenizi sağlarken ter nedeniyle oluşabilecek kokuların önüne geçiyor. Hava kanallarının sağladığı bir diğer avantaj ise ısının homojen olarak dağılabilmesi.



BAMBU: Sürdürülebilirliğe önem veriyorsanız doğal olması nedeniyle kesinlikle tercih etmenizi önerdiğimiz bambu yorgan, hava geçirgenliği bakımından son derece başarılı ürünlerdir ve vücudunuzun nefes almasına katkı sağlar. Hafif ve yumuşak yapıda olması da bu ürünlerin bir diğer artısı.



MEVSİM: Uyku sırasındaki vücut sıcaklığınızın, uyku kalitesinin üzerinde doğrudan etkisi var. 4 mevsim yorganlar ise çıtçıtlı yapıları sayesinde mevsime uygun olarak düzenlenebiliyor. Soğuk havalarda çift kat, daha sıcak havalarda ise tek kat kullanabilirsiniz.



KAZ tüyü: Isı tutma kapasitesi oldukça yüksek olduğundan kaz tüyü yorganlar en soğuk iklim koşullarında bile sıcak tutar ve böylece uyku kalitenizin yükselmesine yardımcı olur. Buna rağmen bu ürünler, hafif ve yumuşaktır. Ayrıca kaz tüyü yorganların, gıdık tüyü ve sırt tüyü olmak üzere iki tüy çeşidi ile üretilebildiğini ve gıdık tüyü oranı arttıkça sıcak tutma, hafiflik ve yumuşaklık oranı da yükselir.



PAMUK: Dokuma işlemi sırasında da doğallıklarını yüksek oranda koruyabilen pamuk yorganlar, yumuşaklıklarının yanında havayı içine hapsedebilmeleri sayesinde yalıtım konusunda da oldukça başarılıdırlar.



YORGAN TEMİZLİĞİ

Nevresimlerinizi düzenli olarak değiştirmek olmazsa olmaz. Fakat yastık ve yorgan temizliği de en az nevresim takımlarının temizliği kadar önemli. Kısacası yorgan tercihinde doğru kararı verebilmek için temizlik konusuna da dikkat edilmeli. Örneğin bazı yorgan çeşitleri çamaşır makinesinde yıkanırken bazıları ancak kurutmalı makinelerde yıkanabilir.