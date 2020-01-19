BATÜDER ailesine yeni üyeler katıldı

Uluslararası Balkan Ve Türk İş Dünyası Derneği (BATÜDER) üyeleri keyifli bir organizasyonla bir araya geldi. Çeşme Boyalık Beach Otel'de konaklamalı gerçekleşen baloda üyeler ve aileleri eğlenceli ve mutlu vakit geçirdi. Balo, BATÜDER Genel Başkanı Akın Kazançoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı. Gecede BATÜDER'e bu sene üye olanlara rozet takımı yapılarak üye tanıtımı gerçekleşti. Ardından konuk dernek başkanlarına hatıra madalyası ve gecenin sponsorları İZKA İnşaat, COZA Creative Sosyal Medya ve EBITS Egebeta İnovasyon A.Ş.'ye plaketleri takdim edildi.