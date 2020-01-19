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Çocuklar gelinlik giymesin diye!

Çocuklar gelinlik giymesin diye!
Giriş Tarihi: 19.1.2020
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 'Çocuklar Gelinlik Giymesin, Okula Gitsin' projesi kapsamında kitap sayfalarından oluşan gelinlik tasarlandı.

KALEM DETAYI
Fethiye'de yaşayan yazar Yiğit Caner Ertoşi'nin, küçük yaştaki çocukların evlendirilmesine karşı başlatılan proje kapsamında tasarladığı gelinliği yeminli tercüman Aslıhan Baydar giyerek poz verdi. Omuzdaki kalem detayları da dikkati çeken gelinliği giyen Aslıhan Baydar, projede yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Yiğit Caner Ertoşi, "Projemizde çocuk çalıştık. Çocuklarımızı nikah masalarında değil, okul sıralarında görmek istiyoruz. Amacımız bir farkındalık oluşturmak. Zaten kitabımın sayfaları da kadınlara ait hikayeler barındırıyor" diye konuştu.
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