  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Pazar > Gönülleri fethedecekler

Gönülleri fethedecekler

Gönülleri fethedecekler
Giriş Tarihi: 19.1.2020
İzmir'de farklı alanlarda faaliyet gösteren iş insanları "gönül" bağıyla bir araya geldi. Hemşehri dernekleri, sivil toplum örgütleri ya da birlik ve oda gibi üyeliklerden farklı olarak sadece "karşılıksız sevgi" temeline dayanan birlikteliğe de "Gönül Dostları" adı verildi. Alyans Küçük Klüp'te biraraya gelen Gönül Dostları, 2020 yılında iş dünyasına farklı bir kurumsal yapı kazandırmak üzere çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Gönül Dostlarının sözcüsü İş İnsanı Hanif Pehlivanoğlu, "Hedefimiz bu gönül dostluğunu İzmir yararına kullanmak" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gönülleri fethedecekler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN