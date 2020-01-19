Gönülleri fethedecekler

İzmir'de farklı alanlarda faaliyet gösteren iş insanları "gönül" bağıyla bir araya geldi. Hemşehri dernekleri, sivil toplum örgütleri ya da birlik ve oda gibi üyeliklerden farklı olarak sadece "karşılıksız sevgi" temeline dayanan birlikteliğe de "Gönül Dostları" adı verildi. Alyans Küçük Klüp'te biraraya gelen Gönül Dostları, 2020 yılında iş dünyasına farklı bir kurumsal yapı kazandırmak üzere çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Gönül Dostlarının sözcüsü İş İnsanı Hanif Pehlivanoğlu, "Hedefimiz bu gönül dostluğunu İzmir yararına kullanmak" dedi.