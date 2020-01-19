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Güvercinlerin güzeli ‘Goca oğlan’

Güvercinlerin güzeli ‘Goca oğlan’
Giriş Tarihi: 19.1.2020
Denizli Güvercin Evi Derneği tarafından, kentin güvercin ırklarının korunması ve sayılarının arttırılması için bu yıl 4. Kez 'Denizli Azman Irk Güzelliği Yarışması' yapıldı. 20 güvercin yetiştiricisinin 150 güvercinle katıldığı yarışmada 'Beyaz' kategorisinde Özgür Türemen'in 'Goca Oğlan' isimli güvercini birinciliği kazandı. Güvercin yetiştiricisi Türemen'e madalya ve kupa verildi.

KENTİN SİMGESİ
Denizli Güvercin Evi Derneği Başkanı Yasir Arabacı, "Bu yarışmalarla güvercin türlerini korumaya, sayısını çoğaltmaya ve ırk özelliklerini korumaya çalışıyoruz" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP
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