Denizli Güvercin Evi Derneği tarafından, kentin güvercin ırklarının korunması ve sayılarının arttırılması için bu yıl 4. Kez 'Denizli Azman Irk Güzelliği Yarışması' yapıldı. 20 güvercin yetiştiricisinin 150 güvercinle katıldığı yarışmada 'Beyaz' kategorisinde Özgür Türemen'in 'Goca Oğlan' isimli güvercini birinciliği kazandı. Güvercin yetiştiricisi Türemen'e madalya ve kupa verildi.
KENTİN SİMGESİ
Denizli Güvercin Evi Derneği Başkanı Yasir Arabacı, "Bu yarışmalarla güvercin türlerini korumaya, sayısını çoğaltmaya ve ırk özelliklerini korumaya çalışıyoruz" dedi.
■ SEBAHATTİN ALP
KENTİN SİMGESİ
Denizli Güvercin Evi Derneği Başkanı Yasir Arabacı, "Bu yarışmalarla güvercin türlerini korumaya, sayısını çoğaltmaya ve ırk özelliklerini korumaya çalışıyoruz" dedi.
■ SEBAHATTİN ALP
Güvercinlerin güzeli ‘Goca oğlan’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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