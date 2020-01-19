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“Karacasu’nun Yüzleri” ’de

“Karacasu’nun Yüzleri” Denizli’de
Giriş Tarihi: 19.1.2020
AYDIN'IN ilçesi Nazilli'de Fotoğraf ve Plastik Sanatları Amatörleri Derneği (NAFOD) tarafından Karacasu'da çekilmiş günlük yaşam ve portre fotoğraflarından oluşan 'Karacasu'dan Yüzler' adlı sergi, Denizli'de sanatseverlerle buluştu. Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley'in de çektiği fotoğrafların yer aldığı toplam 60 eserin gösterime sunulduğu sergi, davetlilerden büyük beğeni topladı. NAFOD Başkanı Zeki Yavuzak, Karacasu'nun gelişimine katkı sağlamak amacıyla sergiyi Denizli'de düzenlediklerini belirtti.

■ MEHMET KAVAS
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