Kitap oku, berbere anlat, ücretsiz tıraş ol

Manisalı berber Doğan Bülbül, işletmesindeki kütüphane ile çocukların kitap okumasını sağlıyor. Okuduğu kitabı anlatanı ücretsiz tıraş ediyor

Manisa'da çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için harekete geçen berber, örnek bir kampanya başlattı. Şehzadeler ilçesinde berber dükkanı işleten Doğan Bülbül, 'Okumak sizden, tıraş bizden' kampanyası ile çocukları okumaya yönlendiriyor.Gençlik merkezleri ile birlikte çalışan Bülbül, okuduğu kitabı gelip kendisine anlatanları ücretsiz tıraş ediyor, hem de onlardan daha fazla kitap okuma sözü alıyor. Bülbül, "Küçük kardeşlerimizin iletişim problemi yaşadığını gördüm. Bu beni çok rahatsız ediyordu, çocukların gelişmesini istedim. Teknoloji çocukları çok etkiliyor. Kötü yönlerini görüyoruz. Bazı çocukların gözü oyundan başka bir şey görmüyor. Kitap okuyarak onların insanlarla iletişiminin daha iyi olacağını düşündüm. Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile ortak bir proje yaptık. Meslektaşlarımın da bu tür kampanyalar yapmasını istiyorum" dedi.Bülbül sözlerine şöyle devam etti: "Çocuklar gençlik merkezine gidip kitaplarını alıyor, kitap okuyan çocuklar buraya geliyor, ben özet dinliyorum. Müşterilerimiz için kütüphane de kurduk. Gelen gençlere kitap hediye ediyorum." Kitapları okuyup berberde sıraya giren çocuklar da, sırayla kitaplarını anlattı. Çocuklar ücretsiz tıraş olduklarını ve bundan sonra daha çok kitap okuyacaklarını söyledi.NERMİN UÇTU