Çeşmelerden tarih akıyor

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın’da Osmanlı döneminde yapılan çeşmeler, kente büyük değer katıyor. İlginç hikayelere sahip bu çeşmelerin bazılarına türküler bile yazıldı

Rahmet ve azizlik sıfatları verilen suyun en büyük hizmet ve hayır kabul edilmesinden dolayı Osmanlı döneminde Arpazlar ve Cihanoğulları ailesi başta olmak üzere birçok aile, kendileri ve sevdiği insanlar adına Aydın'da benzersiz çeşmeler inşa ettirdi. Aydın'da yapılan bu anıtsal çeşmeler, meydan çeşmeleri, köşebaşı çeşmeleri, sokak çeşmeleri ve duvar çeşmeleri, tarihi yapısı ve hikayeleriyle de insanları büyülüyor.