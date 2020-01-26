Çocuğunuza özel ve eğlenceli bir oda yaratın

Kişiliğinin oluşmasına yardımcı olacak bir özel alan yaratılmalı. Bunun en iyi yolu ise çocuğun isteklerini ön plana çıkarmak

Eve gelen arkadaşlarıyla daha keyifli bir şekilde oyun oynayabilmesi, daha verimli bir şekilde ders çalışabilmesi için çocuğunuzun kendine ait bir odasının olması büyük önem taşıyor. Siz de çocuğunuz için bir oda oluşturmayı düşünüyorsanız bu önerileri dikkate alabilirsiniz.



ALANI DOĞRU KULLANIN

Çocuk odası olarak ayırdığınız oda küçük olabilir; ama bu, çocuk odasında ihtiyaç olan mobilyalara yer veremeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Çünkü artık alan ne kadar küçük olursa olsun ihtiyacı karşılayacak çocuk odası modelleri bulunuyor. Örneğin iki çocuğunuz aynı odada kalıyorsa ve çocuklarınızın giysilerine yer bulmakta zorlanıyorsanız dolaplı ranzaları, çalışma masası için yeterli yeriniz yoksa da çalışma masalı ranzaları seçebilirsiniz. Çocuk odasında kitaplık elbette olmazsa olmaz. Dilerseniz ayaklı, dilerseniz de duvara monte kitaplık modellerine yer verebilirsiniz. Hatta kendiniz bile yapabilirsiniz.



SEVDİĞİ BİR TEMA SEÇİN

Seçtiğiniz ev dekorasyonu stili sizin zevkinizi yansıtıyor ve bu tarz doğrultusunda sevdiğiniz ürünlere yer veriyorsunuz. Sevdiği çizgi film karakterleri, sevdiği renkler ya da hayranlık duyduğu bir kitap... Çocuğunuzun istediği bir konu ışığında tema belirleyip çocuk odası dekorasyonunu oluşturabilirsiniz. Seçtiğiniz temayı; perdeden duvar kâğıtlarına, halılardan dekorasyon ürünlerine, hatta nevresim takımlarına kadar pek çok alanda yansıtabilirsiniz. Fakat çalışma masasında olabildiğince sade bir dekorasyon yapmaya özen göstermelisiniz. Kalabalık bir alan, çocuğunuzun dikkatinin dağılmasına neden olabilir.



AYDINLATMA ÖNEMLİ

Avizeler, sarkıtlar, çalışma lambaları, abajurlar, sensörlü aplikler... Çoğu çocuk karanlıktan hoşlanmaz ve aydınlık bir ortama ihtiyaç duyar. Bu aydınlığı rengârenk tasarımlı ürünler ile sunmak ise en tatlısı! Çocuk odası aydınlatma ürünleri sayesinde alanı aydınlatırken çocuk odası dekorasyonuna da katkı sağlayabilirsiniz.



DUVARLARI BOYAMAYI ONA BIRAKIN

ÇOCUK odası dekorasyonu yaparken eğlenmek de önemli. Evin her odasında olduğu gibi çocuk odasında da duvar dekorasyonu alana renk katıyor. Yazmayı-çizmeyi seven bir çocuğunuz varsa bir duvarı, chalkboard boyası ile boyayabilir ya da damga rulo damgaları sayesinde çocuğunuzun odasını güzelleştirirken eğlenmesini de sağlayabilirsiniz.



GÜVENLİĞİ ES GEÇMEYİN

ÇOCUK bu; düşe kalka büyür... Bunu göz ardı etmeyerek çocuk odasında güvenliğe önem vermelisiniz. Örneğin alanda ihtiyaç olmayan mobilyalara yer vermemeli ve olabildiğince ferah bir alan oluşturmalısınız. Köşesi sivri mobilyalara kenar koruyucu yerleştirmek ve eğer çok küçük çocuğunuz varsa kapaklı priz kullanmak da çocuk güvenliği için yapmanız gerekenler arasında. Bu arada mobilyaları duvara ya da zemine sabitlemek de oluşabilecek kazaları engellemenizi sağlar.