Gelinlik ve abiyeye İzmir damgası

Düğün davet modasına yön veren İzmir, üç gün boyunca ünlü firmaları, tasarımcıları ve modelleri ağırladı. Yeni sezonun kreasyonları ünlü mankenler eşliğinde görücüye çıktı

Bu yıl 14. kez açılan Türkiye'nin en büyük moda organizasyonlarından IF Wedding Fashion İzmir- Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, üç gün boyunca birbirinden iddialı defilelere ev sahipliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde İZFAŞ tarafından Fuar İzmir'de düzenlenen organizasyon kapsamındaki defilelerde Şebnem Schaefer, Özge Ulusoy, Tuğba Melis Türk, Simge Tertemiz, Günay Musayeva, Ece Gürsel, Itır Esen ile birlikte İzmir ve İstanbullu mankenler görev aldı.



DÜĞÜN TRENDİ BELİRLENDİ

Önümüzdeki yıllara damga vuracak yeni tasarımlar ve bu sezona yön verecek modellerin sergilendiği defileler, Tüm Türkiye'den ve yurt dışından gelen sektör temsilcilerini ağırladı. Gelinlik ve abiye modasının kalbi olarak bilinen İzmir'de yapılan defileler bu yaz düğünlerin en çok tercih edilecek modellerine ev sahipliği yaptı.

ERCAN AKGÜN