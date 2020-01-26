Işıltılı ve sağlıklı saç için bakım şart

Yapısı, işlem görüp görmediği gibi etkenler saçın ihtiyaçlarının farklılaşmasına neden olur. İhtiyaçlarını bilmek bakım yapmayı kolaylaştırır

Kış günlerinde soğuktan etkilenip bere altında kırılan, mevsim geçişlerinde dökülen, yazın güneşte nemini kaybeden saçlar her zaman özel bir bakıma ihtiyaç duyuyor. Saç bakımının yıpranma başlamadan önce yapılması gerektiğini söyleyen uzmanlar, farklı saç tiplerine ve saça yapılan işlemlere özel önerilerde bulundu.



BOYALI SAÇLARA PROTEİN KATKILI ÜRÜNLER

SAÇTA en çok uygulanan işlemlerin başında hiç kuşkusuz boya geliyor. Rengini değiştirmek veya beyazları kapatmaya yarayan saç boyalarını kullananların da tıpkı diğer işlemleri yaptıranlar gibi saç bakımlarına dikkat etmeleri şart. İçeriğinde protein ve doğal yağlar bulunan boyalar kullanmak, saça parlak ve yumuşak bir görünüm veriyor. Uygulamanın ardından boya kilitleyici özelliği olan bakım ürünleri kullanmak ise rengin solmasını önleyerek boyanın ömrünü uzatıyor.



KİMYASAL İŞLEMDEN GEÇMİŞ SAÇLARA SERUM BAKIMI

SAÇLARIN yalnızca rengini değil, modelini değiştirmek için de birtakım kimyasal işlemlerden yararlanılıyor. Kalıcı fön, dalga gibi uygulamaların ardından saçı korumanın yolu ise keratin özlü bakım ürünlerinden geçiyor. Keratin özleri zarar görmüş saçları ağırlaştırmadan yapılandırıyor. Ek olarak uygulanan serum ise kırıkları önleyerek ipeksi ve parlak bir görünüm oluşturuyor.



AÇICI İLE İŞLEM GÖRMÜŞ SAÇLARA KERATİN

BALYAJ, röfle ve ombre gibi uygulamalar saçın tüm havasını değiştiriyor ancak bu işlemler açıcı kullanılarak yapıldığından mutlaka özel bir bakım uygulanması gerekiyor. Saçımızın yüzde 65 ila 95'ini oluşturan keratinin amino asitler ile birlikte formüle edildiği bakım ürünleri, saçın elastikiyetini artırıyor. Bu da saçların kolayca taranmasına, daha yumuşak ve pürüzsüz olmasına olanak tanıyor.



KURU VE KALIN TELLİ SAÇLARA ARGAN YAĞI

KALIN telli saçlar diğer saç tiplerine göre kurumaya daha yatkın olduğundan özel bir bakıma ihtiyaç duyuyor. Yüksek oranda E vitamini içeren argan yağı ile formüle edilen bakım ürünleri, bu tip saçlardaki kuruluğu ve kırıkları önlüyor, mat saçları canlandırarak parlaklık kazandırıyor. Argan yağı özü aynı zamanda, zor şekil alan kalın telli saçlardaki kabarıklıkları düzelterek kusursuz bir görünüm yaratıyor



KURU, KIRILGAN VE İNCE TELLİ SAÇLARA SÜT PROTEİNİ

DIŞ etmenlerden kolayca etkilenen bu tipteki saçları canlandırıp güçlendirerek sağlıklı ve hacimli bir görünüm elde edilebilir. Özellikle sıcak işlemlerden önce ve işlem esnasında saçın nemini kaybetmesini önleyen süt proteini ile saç uçlarında içten dışa koruma sağlayan amino asit içerikleri, kuru, kırılgan ve ince telli saçlarda etkili bir bakım sağlıyor.