2019’da umduğunu bulamayan filmler

Kimi zaman büyük paralar dökülen ve Hollywood’un en usta oyuncularının rol aldığı filmler, gişede umduğunu bulamayabiliyor. 2019’da da merakla beklenen filmler arasında hayal kırıklığına uğradıklarımız yok değildi...

DUMBO

11 mart 2019'da vizyona giren ABD yapımı fantastik macera filmi Dumbo'yu Tim Burton yönetti. Colin Farrell, Eva Green, Danny DeVito ve Michael Keaton gibi yetenekli isimlerin rol aldığı film ilgi görmesine rağmen yapımcılarının hedeflediği başarıya ulaşamadı. 170 milyon dolar harcanan film, 350 milyon dolar hasılat yaptı.





OBSESSION

Eylül 2019'da vizyona giren ABD yapımı psikolojik gerilim filmi Osession'da yönetmenlik koltuğuna Goran Dukic oturdu. Elika Portnoy, Mekhi Phifer, Brad Dourif ve Candi Brooks'un başrolleri paylaştığı film vasat bir ilgiyle karşılandı. 50 milyon dolara çekilen filmin gişedeki hasılatı 94 milyon doları bulabildi.



SHAFT

Temmuz 2019'da gösterime giren Tim Story'nin yönettiği Amerikan aksiyon komedi filminde Samuel L. Jackson, Jessie T. Usher, Richard Roundtree ve Regina Hall rol aldı. Usta oyunculardan kuru kadrosuna rağmen, Shaft serisinin bu beşinci filmi beklediği ilgiyi göremedi. 22 milyon dolara çekilen yapımın gişedeki geliri 30 milyon dolar oldu.





REPLİKALAR

Jeffrey Nachmanoff'un yönettiği ve Chad St.John tarafından Stephen Hamel'in bir hikayesinden yazılan Amerikan bilim kurgu-gerilim filmi Replikalar'da Keanu Reeves, Alice Eve, Emily Alyn Lind ve John Ortiz oynadı. Film 30 milyon dolara çekildi ama gişede 9.2 milyon doları aşamadı.





UGGLY DOLL

Geçen yılın en az izlenen filmlerinden fantastik müzikal komedi tarzındaki eseri Kelly Asbury yönetti. Robert Rodriguez'in öyküsünden Alison Peck tarafından yazılan filmde, Kelly Clarkson, Nick Jonas rol aldı. 33 milyon dolara çekilen filmin gişe geliri 50 milyon dolar oldu.



SİYAH GİYEN ADAMLAR: GLOBAL TEHDİT

F. Gary Gray'in yönettiği, başrollerini Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Emma Thompson, Liam Neeson, Kumail Nanjiani ve Rafe Spall'ın rol aldıkları Haziran 2019 bilim kurgu ve aksiyon filmi eğlenceli sahneleriyle daha çok ilgi görmeyi beklemesine rağmen vasat izleyici oranında kaldı. 110 milyon dolara çekilen film 254 milyon gişe yaptı.



GODZILLA II: CANAVARLAR KRALI

Mayıs 2019'da vizyona giren Amerikan yapımı fantastik bilim kurgu filmini Michael Dougherty yönetti. Başrollerini Millie Bobby Brown, Vera Farmiga, Kyle Chandler ve Ken Watanabe'in paylaştığı canavar film etkileyici görsel efektlerine rağmen vasatı aşamadı. 170 milyon dolar dökülen film, 385 milyon dolar hasılat topladı.

HELLBOY

Aynı adlı Dark Horse Comics karakterine dayanan 2019 Amerikan süper kahraman filmini Neil Marshall yönetti; David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane, Sasha Lane ve Daniel Dae Kim başrolleri paylaştı. Birçok süper kahraman filminin gördüğü ilginin aksine vasat bir seviyede kalan Hellboy 50 milyon dolara çekildi, gişede 45 milyon dolarda kaldı.





X-MEN: DARK PHOENIX

Temmuz 2019'da gösterime giren bilim kurgu ve aksiyon filmi X-Men: Dark Phoenix'i Simon Kinberg yönetti. ABD yapımı ve yeni bir X-Men üçlemesinin ilk filmi olan yapımda Sophie Turner, Jessica Chastain, James McAvoy ve Jennifer Lawrence gibi şöhretler topluluğu rol aldı. Ancak 200 milyon dolara çekilen film, 250 milyon dolar hasılata ulaşabildi.

BÜLENT GÜRLÜK