7 adımda selülitlere savaş açın

Kadınların kurtulamadığı cilt problemlerinin başında selülit geliyor. Selüliti ortadan kaldırmak için ise birkaç basit yöntem var. Diyetisyen Melda Demiröz, 7 adımda selülitten kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

şEKERDEN UZAK DURUN

Şekerin esmeri, beyazı, balı, pekmezi hiç fark etmez. Fazlası bacaklardaki yağ miktarını artırıp, dolaşımı azaltarak selülite neden oluyor. Şeker grubunda en kötüsü ise kola, gazoz, meyve suyu, şuruplu içecekler gibi sıvı şekerliler veya krema kıvamlı çikolatalar. Selülitlerden arınmak için bir an önce şeker ve şeker içeren yiyeceklerin detoksuna girilmeli ve bunlar sıfıra veya minimuma indirilmeli. Meyve tüketimi önemli ama 2-3 porsiyonu geçmemeli.



BEYAZ UN VE PİRİNÇ YERİNE SAĞLIKLI KARBONHİDRAT

Selülitle baş etmek mümkün. Özellikle kadınlarımız beyaz pirinci olabildiğince azaltmalı ve yerine sağlıklı karbonhidratları koymalı. Tam çavdar, tam buğday gibi tam tahıllı ekmekler, yulaf, bulgur, karabuğday, kinoa, kurubaklagiller gibi.



KAHVE EFSANESİNE İNANMAYIN

Kahve selülite sebep olmuyor. Kahvelerin içindeki krema, şeker, şuruplar ve kahve beyazlatıcılar selülite neden oluyor. Türk kahvesi ile sade veya az sütlü filtre kahveden zarar gelmez.



DOLAŞIMI ARTIRIN

Yağ oranının artması ile, o bölgedeki kan dolaşımı hızı ve kalitesi bozuluyor. Bunu düzeltmek için düzenli olarak kese, kuru fırça, peeling ve selülit masajlarından destek alınmalı. Deniz yosunu maskeleri veya duş jeli yerine gerçek yosun sabunu kullanmak yerinde olacaktır. Yine düzenli kullanımında hızlanmış dolaşım, harika sonuçlar elde edilmesine katkı sunacaktır.



ALKOLÜN OLUMSUZ ETKİSİNİ UNUTMAYIN

"Bir nokta daha var. O da alkol. Bu da yine sıfıra veya minimuma indirmek gereken düşmanlarımızdan. Kendimizi haftada bir kez 2 kadeh şarapla sınırlarsak selülite karşı etkili bir mücadele verebiliriz."



EGZERSİZ ŞART

Selülitin en çok görüldüğü bölgelerden olan üst bacak ve kalça bölgesini sıkılaştıracak egzersizlere yönelmek gerekiyor. Pilates - yoga gibi sıkılaştırıcı egzersizler ile tempolu yürüyüş - yüzme gibi kardiyo egzersizleri kombinleyip, düzenli olarak devam etmelisiniz.



KIZARTMA VE YAĞLI YİYECEKLERDEN KAÇININ

Sebzeleri ve etleri kızartılmış olarak değil; ızgara, fırında veya haşlama olarak tercih etmek gerekiyor. Aşırı yağlı soslardan mümkün oldukça uzak durulmalı.