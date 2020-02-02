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İş ve siyaset dünyası Silvatown’da buluştu

İş ve siyaset dünyası Silvatown’da buluştu
Giriş Tarihi: 2.2.2020

Gaziemir Sarnıç'ta hizmet veren Silvatown Steakhouse&Bar'ın açılışında İzmir iş ve siyaset dünyasının tanınmış simaları bir araya geldi. Silvatown'ın gala yemeğinde ise şarkıcı Cevher geceye renk kattı. Abdurrahim Nursoy'un sahibi olduğu ve işletmeciliğini ise Sabri Ünlüer'in üstlendiği Silvatown, zengin kahvaltı mönüsünün yanı sıra kömür ateşinde hazırlanan dry aged etlerle birlikte steak house ve bar konseptini de buluşturuyor.

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