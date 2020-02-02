Kural öğretirken eğlenin

Çocuklar dışarıda hareket ederken çevrelerinde akan trafiği anlama konusunda zorluk çekebilirler. Bu önemli sorun, özellikle hızla akan trafiğin bulunduğu şehirlerde ebeveynlerin temel endişeleri arasında yer alıyor. Ancak çocuklara küçük yaşlardan itibaren verilecek yol güvenliği eğitimi, onların yolda daha güvende olmaları sağlıyor ve yaşanacak olası kötü senaryoları ortadan kaldırıyor. İşte ebeveynlere yol gösterecek ve çocuklara yol güvenliğini öğretecek en eğlenceli yollar.

RESİM ÇİZEREK ANLATIN

Çocuklara yol güvenliğini öğretmenin yollarından biri onlarla birlikte resim çizmektir. Yol ve trafik kurallarını renkli kalem ve süslemelerle çizerek anlatmak, çocukların yolda akan trafik ve dikkat edilmesi gereken temel noktaları kolayca öğrenmesini sağlayacaktır. SİMÜLASYON YAPIN

Trafiğin seyrek olduğu alanlarda ya da ev ve park gibi ortamlarda el ele tutuşarak, "sağa-sola bak, yeşilde geç, hızlı adımlar kullan" gibi temel kalıpları öğretmek çocuğun bilinçlenmesini sağlayacaktır.



OYUNCAKLARI KULLANIN

Her çocuğun oyuncaklara büyük bir ilgisi vardır. Bu ilgiyi yol güvenliğini öğretmede de kullanın. Birlikte araba, bebek, hayvan gibi oyuncakları trafik ve yol güvenliği çerçevesinde senaryolarla oyunlaştırın.



ŞARKI SÖYLEYİN

Yol güvenliği konusunda vermek istenilen mesajları şarkıyla da anlatmak ve çocuğun içselleştirmesini sağlamak mümkündür. Birlikte şarkı söyleyerek, yol güvenliği ile ilgili kuralları müzikle öğretmek öğrenmeyi kolaylaştıracaktır.



DİJİTAL ALANI KULLANIN

Gelişen teknolojiyle birlikte artık öğretme ve öğrenme biçimleri de şekil değiştirdi. Yol güvenliği eğitimi için öğretici videolar, dijital oyunlar ya da uygulamalar kullanarak çocuklara yol güvenliği kolayca öğretilebilir.