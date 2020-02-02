Seyahatte en yeni akım virüs ve afet korkusu

Tüm ihtiyaçlar gibi yok edilemeyen ancak şartlara uydurulabilen bir şey keşfetme ve gezme ihtiyacı... Yeni trendlere korkunun da eklendiğini düşünürsek tüm bu seyahatleri karavanla ya da kendi aracınızla yapmak ise en yeni akım...

Yemek, içmek, uyumak gibi seyahat etmek ve tatil de insanlığın en büyük ihtiyaçları arasında... Gelişen bilim ve teknoloji seyahat trendlerini büyük oranda etkiledi. Artık saece kültürel geziler ve deniz kum güneş tatil yapılmıyor. Deneyimler, fotoğrafik karelerde yer almak, gastronomi, ruhsal huzur gibi pek çok arayış var. Ancak son günlerde tüm bu tutkuların önüne geçen bir şey var ki, o da korku... Virüs ve doğal afet korkusu... İnsanlar büyük otellerde ve çok uluslu yerlerde olmak istemiyor. Uçak, tren ve otobüs gibi toplu taşım araçlarından havaalanlarından uzak durmak istiyor. Bu korku insanları kendi aracıyla seyahat etmeye hatta sadece kendi kullanacakları karavan gibi araçlarda konaklamaya itiyor. Ancak yine de seyahat etmekten vazgeçmiyorlar... Korku alt yapılı olsa da seyahatlerde tercih edilen yeni trendleri derledik...



INSTA TURİZM

Sosyal Medya ve özellikle Instagram fotoğrafları, tatil tercihimizi değiştirdi. Yaşadığımız çağda yaptığın tatil, sosyal medya üzerinden paylaşılabilir değilse o tatili yapmış sayılmıyorsun. Artık birçoğumuz seyahatlerimizi Instagram'da görülen fotoğraflar ya da "mutlaka görülmesi gereken yerler" listeleri üzerinden planlıyoruz. Bu yüzden "Instagram'lanabilir Seyahat" ya da "Insta-Turizm" kavramı, 2020 yılında da trend olmaya devam edecek. Önümüzdeki yıl içerisinde Instagram'daki en popüler karelerin izinden gideceğiz ve kendimizi oralarda etiketleyeceğiz. Londra, Paris, Dubai gibi şehirler geçtiğimiz yıl en çok Instagram'lanan lokasyonlar arasındaydı.



DÖNÜŞTÜRÜCÜ SEYAHAT

Hızlı ve stresli metropol hayatı çoğu insan için oldukça yorucu. Bu yüzden seyahatlerde dinginleşmek ve ruhani açıdan rahatlamak çok önemli. 2020'nin trend gezi türlerinden olan dönüştürücü seyahatler, gezginlerin kendilerine iyi gelecek lokasyonları belirlemesi olarak açıklanabilir. Bu seyahat türü içerisinde gönüllü işlere katılabilir, ihtiyacı olanlara yardım edebilir ve yoga kamplarında sessizliğe gömülebilirsin. Kabe, Kudüs ya da Afrika ülkeleri bunun için ideal.



EDEBİYAT SEYAHATİ

Kitap festivalleri ve edebiyat seyahatleri, 2020'ye damga vuracak gezi türleri arasında gösteriliyor. Dünya çapında hızla yayılan bu seyahat akımı; favori yazarın, kitabın ya da festivalin peşinden gitmeni sağlıyor. Sevdiğin bir yazarın konuşmasını dinlemek, imza gününe katılmak ya da kitabın geçtiği yollarda yürümek bu seyahat türünün temelini oluşturuyor. Fransa, İngiltere ve Rusya bu turizm kolunun en revaçta rotaları.



VEGANİZM

Veganizm; yüzde 100 bitki esaslı beslenmeye dayalı olan, her türlü hayvansal gıdayı ve hayvansal ürünü kullanmayı reddeden bir yaşam biçimi. Günümüzde hayli revaçta, Kendilerine ait güçlü bir topluluğa da sahip olan veganlar için vegan beslenme alışkanlıklarına değer veren farklı seyahat rotaları bulunuyor. Veganizm ve vegan seyahatler 2020 yılının en çok konuşulacak konularının başında geliyor. En çok veganın yaşadığı yerlerdin biri olan Tel Aviv, New York gibi şehirlerin yanı sıra muhteşem tropik meyvelerin yer aldığı ülkeler de bu rotalar arasında.



EKOTURİZM

Ekoturizm; yaban hayatını ve yerel halkın kültürünü korumaya yönelik "sorumlu" bir seyahat şekli. Yerel halka, doğaya ve çevreye duyarlı olmayı önemseyen bu gezi türü, son yıllarda tüm dünyaya yayılmış durumda ve 2020'nin de ön önemli seyahat trendlerinden biri olacak. 2020'de sürdürülebilir turizm konusu gündemde olacak. Turistik yerlerdeki bilinçsiz betonlaşmanın mutlaka önüne geçilmeli. Ayrıca turistik bölgelerdeki trafik ve altyapı sorunları da çözüme kavuşturulmalı. Türkiye, İtalya ve Fransa eko turizm rotaların arasında en gözde olanlardan.



DNA SEYAHATİ

DNA seyahati, gen haritanın izini sürebileceğin ve geçmişine doğru gidebileceğin gezi türlerinden biri. Köklerini araştırabileceğin, geçmişine ışık tutabileceğin, özüne dönebileceğin bu seyahat biçimi, 2020'nin öne çıkan seyahat trendlerinden. DNA seyahati ile kendine özel bir yol haritası çizebilir ve atalarının peşinden gidebilirsiniz. Türkiye için bu rotalar genellikle Balkanlar, Bosna Hersek, Azerbaycan gibi gibi göçün yaşandığı ülkeler...



YERALTI YEMEK KULÜPLERİ

Yaşadığımız çağ sebebiyle dışarıda yeme alışkanlıklarımız da değişiyor. Artık günlük hayatımızdaki sıradanlığı biraz olsun renklendirecek her türlü öneriye açığız. Bir süredir ABD'de "supperclub", İngiltere'de ise "underground restaurants" olarak isimlendirilen restoranlar moda. Ünlerini kulaktan kulağa yayılmaya borçlu olan bu restoranlarda ne yiyeceğini ve kiminle aynı masaya oturacağını bilmiyorsun. Farklı bir macera sunan bu "yeraltı yemek kulüpleri" 2020'nin trend gezi türleri arasında. Yeni nesil yemek deneyimi sunan restoranlar doğrultusunda geziler planlamaya ve sıradanlıktan sıyrılmaya ne dersiniz? Amerika ve İngiltere en gözde rotalar.



İKİNCİ ŞEHİRLERE SEYAHAT

İkinci şehirlere seyahat kavramı; bir ülkenin majör, yani ilk akla gelen şehrini pas geçip daha az bilinen şehrine seyahat etmeyi değerli bulan bir trend. Bu gezi türü, kalabalıktan uzak olmayı sevenler ve daha uygun bir bütçeyle seyahat etmeyi düşünenler için oldukça uygun. Orange/Fransa, Norwich/ İngiltere, Aarhus/Danimarka, Antwerp/Belçika, Lahey/ Hollanda, Malmö/ İsveç gibi rotalarda fazla turistle karşılaşmayacağınız yerler arasında.



MİKRO YOLCULUK

Çoğumuzun uzun bir tatil yapmak ve planlamak için ne zamanı ne de yeterli deneyimi var. Özellikle çalışma hayatının yoğunluğu nedeniyle düzenli seyahat edemiyoruz. Dolayısıyla günümüzün en önemli sorunlarının başında da bu uygun zaman ve boş vakit sorunu geliyor. Bu yüzden bir süredir iş ve seyahatin birleştirildiği birkaç günlük mikro seyahatler revaçta. Aynı zamanda bütçe dostu olan ve kültürel doyuma da ulaştıran bu kısa yolculuklar, 2020 yolculuk trendlerinden. Türkiye için bu yolculukların en gözde rotaları arasında olan Yunan adaları, Balkanlar ve doğu Avrupa...

BURCU ILGIN