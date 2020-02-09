14 Şubat’a özel makyajın sırları

Sevgililer Günü'ne son bir hafta kaldı! Bugün bahanesiyle özel bir planı olanlardansanız size gösterilen özene uygun bir hazırlık yapmanız uygun olur. Yapacağınız plana göre makyaj stiliniz değişse de bir kaç farklı yöntem var. Size kalan uygun olanı seçip uygulamak...



AŞKIN RENGİ

Kırmızı, aşkın ve tutkunun rengi! Eğer ateş gibi çekici olmak istiyorsanız, öncelikle kırmızı kalemle dudaklarınızı çerçeveleyip daha sonra kırmızı rujunuzu sürebilirsiniz. Transparan pudrayla da matlık verebilir, kalıcılığı garantileyebilirsiniz.



EYELİNER NOSTALJİSİ

1960'lı yıllardan beri zarif ve cazibeli bir görünüm elde etmek için kullanılan bu mucizevi ürün, Sevgililer Günü'nde sizi zirveye taşıyacak. Eyeliner çekerken fazla yapışkan olmayan bir bandı göz kapağına ve yanına yapıştırarak dümdüz çizgiler elde edebilirsiniz. Boşluğu doldurup eyelinerı sürdükten sonra bantları yavaşça çekerek makyaj uzmanının elinden çıkmış bir eyeliner görünümüne sahip olabilirsiniz.



ÇARPICI DUDAKLAR

Aşkımıza biraz vamplık tuzu katmalıyım diyorsanız, sade bir ten ve göz makyajı eşliğinde çarpıcı bordo dudakları bir alternatif olarak düşünebilirsiniz. En iyi sonuç için bordo renkli bir dudak kalemiyle çerçeve çizip içini boyayın, üzerine rujunuzu sürün ve transparan pudrayla matlık verin.



HAFİF AMA ETKİLİ

Genel olarak fazla makyaj yapmayı sevmeyenlerdenseniz, sezonun top trendi nude akımına kapılabilir, doğal pembe tonlarıyla siyah göz kalemini kombinleyebilirsiniz.

BUĞULU GÖZLER

Abartıya kaçmadan sihirli bakışlar elde etmek için kahverengi tonlarıyla dumanlı bir göz makyajı yapabilirsiniz. Göz makyajınızı bej rengi rujla tamamlarsanız dikkat gözlerinizde olacaktır.