Mutlu etmek çok da zor değil

Sevgililer Günü denince akla ilk gelenlerden biri de elbette hediye. Amacın sevdiğiniz kişiyi mutlu etmek olduğu bu günde hediye konusunda yardıma ihtiyacınız varsa bu önerilere göz atabilirsiniz...

BİR BİLET YETER

Sevgilinize verebileceğiniz en güzel hediye onunla keyifli vakit geçirmek olacaktır. Bu noktada iş sizin yaratıcılığınıza kalıyor. Birlikte izlemek istediğiniz bir oyun ya da film; gitmek istediğiniz bir konser ya da onun heyecanla beklediği grubun biletlerini alabilirsiniz. Biletleri zarfa koyup yanına küçük bir not iliştirmek iyi bir fikir.



KLASİK AMA ROMANTİK: ALBÜM

Evet, fotoğraf albümü oldukça klişe. Ancak ilişkinizin hangi evresinde olursanız olur mutlu olduğunuz anları dijital dünyadan çıkarıp elle tutulur hale getirmek oldukça romantik bir fikir. Fotoğraflarla albüm hazırlayabilirsiniz.



ROMANTİK ŞARKILAR İÇİN PİKAP

Nostalji her zaman için romantik sürprizlerin kurtarıcı temasıdır. Günümüzde hem dijital hem de antika pek çok pikap ya da plak bulmak mümkün. Sevgilinizin tercihlerine ve sevdiği müzik türlerine göre ona bir pikap ya da pikapı varsa sevdiği şarkılardan oluşan bir plak derlemesi hediye edebilirsiniz.



HOBİ SETLERİ

Yağlı boya, fotoğraf, modern nakış, bir spor dalı, ahşap boyama, takı tasarım, teraryum, çizim, makrome, seramik gibi pek çok hobi seti seçeneği var.



EĞLENECELİ BİR WORKSHOP

Günümüzde yağlı boyadan seramiğe, pastacılıktan teraryuma farklı kategorilerde keyifli vakit geçirebileceğiniz workshop'lar satın alabilirsiniz. Hem yaratıcı hem de birbirinizi daha fazla tanımanıza olanak tanıyan bir seçenek olacaktır. Yapmanız gereken tek şey birlikte eğlenebileceğiniz bir şey seçmek.



TUTKULU BİR HEDİYE PARFÜM

Klasik ama bir o kadar da tatmin edici bir hediye, parfüm. Eğer sevgilinizin hangi kokuları sevdiğini biliyorsanız ona kaliteli bir parfüm satın alabilirsiniz.



İYİ PLANLANMIŞ BİR TATİL

Sevgilinizle her yerden uzaklaşabileceğiniz bir tatil planlayabilirsiniz. Üstelik Sevgililer Günü'nün cumaya denk geldiğini, 3 günlük tatil için mükemmel bir fırsat.



TAKININ MODASI HİÇ GEÇMEZ

Sevgililer günü hediyesi denince akla ilk gelenlerden biri de takı ve saat. Özellikle kadınlar için hediyelerin başında takılar geliyor. Her ikisi de özenle ve alınacak kişilerin zevkleri göz önüne alınarak seçildiğinde sonsuza kadar saklanacak, hatırası kalacak hediyeler.