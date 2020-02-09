Sevgilinin kalbine giden tatlı yol

Her yıl tüm dünyada ve ülkemizde kutlanan Sevgililer Günü için hazır olduklarını söyleyen İzmir’in mutfak ustaları, bu özel günü tatlandırmak için mesleki deneyimleriyle marifetlerini birleştirecek.

İzmir'in gözde otellerinin baş aşçıları, 14 Şubat Sevgililer Günü için bu sene de leziz pasta ve tatlılar hazırladı. Swissotel Büyük Efes, Mövenpick İzmir, Hilton İzmir, Kaya İzmir Thermal & Convention, Hilton Garden Inn, Park Inn Radisson, Ege Palas, Renaissance ve Wyndham Grand İzmir Özdilek Hotel'in mutfak şefleri, görüntüsüyle ve içeriğiyle nefis tatlılar yaparak konuklara lezzetli bir akşam yaşatmaya hazırlanıyor.



18 yıldır meslekte olan Erhan Demir, 14 Şubat için beyaz çikolatalı frambuazlı pasta yapacaklarını belirtti. Demir, 1 günlük bekleme süresi olan ürününü hazırlamanın yaklaşık 2 saat sürdüğünü ve içerisinde alerjen maddeler bulunmadığı için de her yaş grubunun rahatlıkla yiyebileceğini söyledi

(SWİSSOTEL BÜYÜK EFES) ERHAN DEMİR

18 yıldır meslekte olan Erhan Demir, 14 Şubat için beyaz çikolatalı frambuazlı pasta yapacaklarını belirtti. Demir, 1 günlük bekleme süresi olan ürününü hazırlamanın yaklaşık 2 saat sürdüğünü ve içerisinde alerjen maddeler bulunmadığı için de her yaş grubunun rahatlıkla yiyebileceğini söyledi.



(MÖVENPİCK HOTEL İZMİR) MURAT YILDIZ-OZAN ARIKAN

Aşıklar için o güne özel hem menüde hem de pastanede satışa sunulmak üzere 3 farklı pasta olacak. Otelin pastane kısmında çilekli, beyaz çikolatalı pasta ve beyaz çikolatalı mousse yer alırken, yemekli menüde ise bitter çikolatalı frambuazlı pasta olacak.





(WYNDHAM GRAND İZMİR ÖZDİLEK) MUZAFFER YALÇIN

1994'ten beri mutfağın içinde olan Muzaffer Yalçın, Sevgililer Günü'nde otel müşterilerine Fransız tatlısı olan opera keklerden sunacak. Belçika çikolatasıyla yapılan ve yanında taze meyvelerle servis edilen ürünün hazırlanması 1 günü buluyor.



(KAYA İZMİR THERMAL & CONVENTİON) NEJDET POLAT

41 yıldır meslekte olan, aşçılık sektörünün duayenlerinden Nejdet Polat, bu yıl Sevgililer Günü'ne uygun olması amacıyla Love Cake yapacaklarını söyledi. İçerisinde devils cake, truff ve frambuaz bulunan tatlıyı hazırlamanın 4 saati bulduğunu dile getiren Polat, tabakları "Love" yazısıyla süsleyip servis etmenin de 10 dakika sürdüğünü belirtti.



(RENAİSSANCE İZMİR HOTEL) VAROL NALCIYİĞİT OSMAN ANAPAR



Sektörde 12 sene geçiren Anapar, o güne özel karamelli lavantalı mousse yapacak. Takribi 50 dakika içerisinde hazırlanan ve buzlukta dondurduktan sonra servis edilebilen ürünün içerisinde alerjen bir madde veya alkol olmadığı için herkesin rahatlıkla yiyebileceğini ifade etti.



(EGE PALAS) EROL BERBER



12 sene boyunca Hollanda'da pastanelerde çalışan ve sonrasında İzmir'e gelen Erol Berber, Sevgililer Günü'nde 4-5 çeşit pasta hazırlayacaklarını söyledi. Berber, ananas bademli, vişneli çikolatalı, antep drajeli, çilekli ve muzlu pastalar olacağını dile getirdi. Yapımı yaklaşık 2 saat süren tatlılar, herkes tarafından rahatlıkla yenilebilecek.



(HİLTON İZMİR) HÜSEYİN YILMAZ

37 senedir mutfakta görev yapan Hüseyin Yılmaz, bu sene çiftleri tek kalpte buluşturma konseptiyle misafirlere kırmızı kalpli tek bir pasta sunacaklarını ifade etti. Yılmaz, beyaz çikolatadan hazırlanan ve yapımı 1 saatte tamamlanan hafif özellikteki pastanın içerisinde badem ve ananas olacağını söyledi.



(HİLTON GARDEN INN) AHMET YILDIZ

Ahmet Yıldız, içerisinde frambuaz, böğürtlen gibi orman meyveleri bulunan pastanın fildişi çikolatadan yapıldığını söyledi. 30 yıllık mesleki deneyime sahip olan Yıldız, "2.5 saatte hazırlanan ürün, aşkını belli etmek ve sevgilisiyle tatlı vakit geçirmek isteyen herkesin yiyebileceği bir pasta" dedi.



(PARK INN RADİSSON) ERHAN BUDAK

31 yaşındaki Erhan Budak, İzmir'in en genç mutfak şefleri arasında yer alıyor. Sevgililer Günü için bu yıl beyaz çikolatalı mousse hazırlayacaklarını ifade eden genç şef, her yaş grubuna hitap eden ve içerisinde balkabağı dolgusu olan pastanın hazırlanma aşamasının ortalama 1 saat süreceğini söyledi.