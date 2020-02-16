En güzel sushi’yi siz yapacaksınız

Japon kültürünün en önemli simgelerinden biri olan sushi'nin yapım sırlarını Executive Chef Muzaffer Yalçın'ın 22 - 29 Şubat 2020 tarihlerinde vereceği eğitimde öğrenebilir, arkadaşlarınızla keyifli saatler geçirebilirsiniz.

Executive Chef Muzaffer Yalçın ve deneyimli ekibi, Wyndham Grand Özdilek Otel'in 20. katındaki Ozone Night Club'da "Sushi nedir, nasıl yapılır? sorularının yanıtlarını anlatacak. Sushi'nin tarihçesiyle ilgili detayların yanı sıra eğitimlerde "California roll ve temaki" gibi sushi çeşitlerinin yapımına dair tüm püf noktaları ve incelikleri kursiyerlere aktarılacak. Kendi sushi'lerinin usta şeflerin desteğiyle yapacak olan katılımcılar, kendi yaptığı sushi'leri deneyimleme fırsatını Carême Restaurant'ın muhteşem eşliğinde yakalayacak.