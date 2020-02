Hollywood'un zeki güzelleri

Dünya sinemasının kadın Al sana bir gerçek daha! Piyano ya da jimnastik dersi değil, bildiğin tablet var elinde. ‘Kulaklığını da tak çocuum’ dedikten sonra, ben de kendi ekranımdan 45 dakikalık dizi keyfi yapıyorum ve bu beni diğerlerinden ‘daha az iyi’ anne yapmıyor. Mesela benim, “Instagrama koyarım” diye çektiğim, ancak sarmaların kalınlığını görünce paylaşmaktan vazgeçtiğim bu fotoğraf... E sarmalar mükemmel görünmeyince de fotoğraf paylaşılmadı haliyle... yıldızları arasında öyle isimler var ki, kendilerine başka hayatlar dayatılmasına rağmen küçük yaşlarda yollarını çizmeyi başardılar. Sadece güzellikleriyle değil, zeka ve yetenekleriyle gönüllere taht kurdular...

Scarlett Johansson

1984 New York doğumlu sanatçı, güzelliği kadar başarısı ve zekasıyla sinema dünyasını hayran bırakan kadınlardan... Küçükken hayallerine burun kıvıran yakınlarına rağmen 'Atlara Fısıldayan Adam' filmindeki rolüyle kendini gösteren BAFTA ödüllü yıldız, 'Hayalet Dünyası', 'Bir Konuşabilse' ve 'İnci Küpeli Kız'la zirve yaptı. Zira onun IQ'su 140'tı.





Margot Robbie

Çiftçi bir ailede doğan ve 3 kardeşiyle boşanan annesinin yanında yaşayan Avustralyalı aktris, fiziğiyle dikkatini çektiği yapımcılar sayesinde sinemaya adım attı. Birçok film ve dizideki başarılı oyunculuğuyla adını duyuran Margot, yüksek gişe yapan filmlerde rol aldı. 2017'de Time dergi

Dünyanın En Etkili 100 Kişisi listesinde kendisine yer verdi.



Emma Stone

İlk kez 10 yaşında sahneye çıkan Emma, Arizona'da yaşayan ve doktor olmasını isteyen ailesini oyunculuk kariyeri uğruna Kaliforniya'ya taşınmaya ikna etti. 'Adı Çıkmış' filmiyle 2010'da sinemada tanınan, yeteneği ve sempatisiyle gönülleri kazanan 32 yaşındaki sanatçı, 2016'da 'Aşıklar Şehri' filmiyle Akademi, Altın Küre ve BAFTA ödüllerini kazandı.



Eva Green

Fransız aktris Eva Green, 14 yaşında oyunculuk yeteneğini keşfederek hem tiyatro hem sinema hem de TV dizilerindeki performansıyla yıldız gibi parladı. 2001'deki sahne performansıyla Moliere Ödülü'ne, 2003'te 'Casino Royale' filmiyle BAFTA

Yükselen Yıldız Ödülü'ne, 'Penny Dreadful' dizisiyle ise En İyi Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü'ne layık görüldü.



Gal Gadot

35 Yaşındaki İsrailli oyuncu 'Hızlı ve Öfkeli' ile şöhret oldu. Bu filme seçilmesindeki en büyük etken İsrail ordusunda iki yıl görev yapması ve silahları iyi tanımasıydı. Sanat kariyerinden önce ailesi tarafından üniversitede iktisat eğitimine zorlanan güzel yıldız, zekası, yeteneği ve süper kahraman filmlerindeki başarısı sinemada 'kadının gücüne' öncülük etti.





Jennifer Lawrence

1990 doğumlu Jennifer, 14 yaşında oyunculuğa gönül verdiğinde, liseden 2 yıl erken mezun olmayı başarmıştı. Sinema dünyasında çabucak parlayan oyuncunun filmleri dünya genelinde 6 milyar dolardan fazla hasılat elde etti, 2015 ve 2016 yıllarında dünyanın en çok kazanan kadın oyuncusu olan güzel yıldız 2013'te 'Umut Işığım' filmiyle Oscar'ı kazandı.





Alexandra Daddario

Hukuk eğitimi için baskı yapan avukat anne-babasının tutumunu, 16 yaşında gizlice seçildiği 'All My Children' dizindeki 'Laurie Lewis' karakteriyle yıktı. 2010'da 'Percy Jackson & Olimposlular: Şimşek Hırsızı'ndaki rolüyle dünya çapında kariyer yapan 33 yaşındaki güzel yıldız, Imagine Dragons adlı grubun Radioctive adlı klibinde de rol aldı.



Natalie Portman

Küçük yaşta oyunculuğa kafayı takan ve 14'ünde 'Leon' filmindeki rolüyle yeteneğini kanıtlayan güzel kız, aile baskısına yenik düşerek Harvard Üniversitesi'nde psikoloji bölümünü tamamlasa da hayallerinin peşinden gitmekten vazgeçmedi. 'Closer'deki rolüyle Altın Küre'yi, 'Siyah Kuğu'daki performansıyla yine Altın Küre ve Oscar ödüllerini kaldırdı.



Kate Beckinsale

47 Yaşındaki İngiliz aktris, çocuk yaşta edebiyat ve şiir alanında ödüller almasını sağlayacak yaratıcılıklar sergiledi. Oyunculuğa TV dizileriyle başlayan ve 'Pearl Harbor' filmiyle rüştünü ispat eden Kate, iki kez 'Dünyanın En Seksi Kadınları' arasında gösterilse de, o her projesinde zekası ve yeteneğiyle de adından söz ettirmeyi başardı.

BÜLENT GÜRLÜK