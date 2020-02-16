Şifa kaynağı salon bitkileri

Eve adım attığınız anda içinizin huzurla kaplanmasını sağlayan bu güzellikler, sadece görsel zevk oluşturmakla kalmıyor aynı zamanda sağlığımızı da olumlu yönde etkiliyor. Bazıları stres ve anksiyeteye bazıları ise alerjiye bire bir.

Her geçen gün doğayla olan bağlarımız daha fazla kopuyor ve şehrin ortasında yaşadığımız yoğun tempolu hayatlar, adeta tüm enerjimizi çekip alıyor. İşte tam da bu noktada ev bitkileri imdadımıza yetişiyor! Hangi bitkinin neye iyi geldiğini öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz! İşte her evde bulunması gereken şifa kaynağı ev bitkileri...Yasemin Yaseminin ruh haliniz üzerinde olumlu etkileri vardır, bu sayede anksiyete ve stres problemleriyle mücadele etmenize yardımcı olur. Ek olarak ani ruh hali değişimlerinin önüne geçer ve uyku kalitenizi yükseltir. Fazla miktarda yaseminin bağışıklık sistemini güçlendirip libidoyu yükselttiği de söylentiler arasında.

AŞK MERDİVENİ

Havadaki toksinleri temizlemekte muhteşem bir başarı gösteren aşk merdiveni, aynı zamanda bulunduğu ortamın nem dengesini de koruyor.

AÇELYA

Havadaki kimyasalları absorbe eden bir başka bitki! Tabii kendisinin nemli ortamlardan hoşlandığını da söylemeden geçmeyelim.



KAUÇUK

Kauçuk, bakımının kolay olması ve birbirinden güzel yapraklarıyla kalbimizi çalıyor. Üstelik marifetleri bununla da sınırlı değil. Kendisi havayı bir güzel filtreliyor, bu nedenle yapraklarının düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor.

KURDELE ÇİÇEĞİ

Kurdele çiçeğinin bakımı oldukça kolay. Aynı zamanda kendisi kirli havayı da temizleyebiliyor!





LAVANTA

Anksiyeteye, strese, uykusuzluğa ve depresyona oldukça iyi geliyor. Eğer uyku problemleri yaşıyorsanız lavantaya mutlaka bir şans vermelisiniz.





DUVAR SARMAŞIĞI

Duvar sarmaşıkları, havada bulunan ve alerjik reaksiyonlara neden olan toz taneciklerinin yüzde 90'ını filtreleyebiliyor, bu nedenle astım hastaları tarafından sık sık tercih ediliyor. Tabii bu sarmaşıkların zehirli olabileceğini unutmamalı, çocuklardan ve evcil hayvanlardan olabildiğince uzak konumlandırmaya özen göstermelisiniz.