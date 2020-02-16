Yarım asırlık camdan hayat

49 yıldır cam üfleme sanatını icra eden Coşkun Keskin, Fethiye’deki küçük standında yaptığı eserleri tüm Türkiye’ye gönderiyor. Tescilli sanatçının hediyeliklerine Uzakdoğu’dan bile talep var.

Cam üfleme sanatçısı Coşkun Keskin yarım asırdan bu yana cam üfleme sanatını yaşatmaya çalışıyor. Fethiye sahilindeki standında yaz, kış birbirinden güzel cam eserler ortaya koyan cam üfleme sanatçısı Coşkun Keskin 19 yıldan bu yana yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyor. Yurdumuzun değişik illerinin yanı sıra pek çok Avrupa ülkesi ile ABD ve Uzakdoğu ülkelerinden gelen talepleri de hazırlayıp kargo ile gönderen Keskin küçücük masasında sabahtan akşama kadar cam üflüyor. Keskin, kültür bakanlığı tescilli cam üfleme sanatçısı olarak 49 yıldır hizmet verdiğini ve pek çok gence bu sanatı öğrettiğini söyledi. Cama şekil vererek değişik hediyelik objeler yaptığını belirten Keskin, "Gelen siparişleri hazırladıktan sonra müşterilerin beğenerek gülümsemeleri bana yetiyor" diye konuştu.

12 SENEDİR TESCİLLİ

Keskin, "49 yıldır bu mesleği yapıyorum. Kültür bakanlığı sanatçısıyım. 12 senedir tescilli sanatçıyım. Bu sanat Türkiye'de bitmek üzere. Fethiye'de 19 seneden beri bunun mücadelesini veriyorum. Amacımız sadece para değil. Sanatımızı aşk ve sevgi için yapıyoruz. Bu sanatı yaşatmak istiyoruz. Sevgililer gününde ilgi çok iyiydi. Sadece bugün değil her gün böyle ilgi görüyoruz. Sevenlerimiz yetiyor. 19 senedir Fethiye'de vermiş olduğumuz güzel bir ahlak, emek, onlara karşı sevgi saygı vermemiz yetti. Özel sipariş verenler çok. Mesela dün pusula yaptık. Herkes beğendi. fiyatlar 25 TL'den başlayıp 150 TL'ye kadar çıkıyor. Amacım cam üfleme sanatını daha çok gençlere öğretmeye devam etmek" dedi.

ERDOĞAN CANKUŞ