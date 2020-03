Antikalar arasında anne yemeği

Asıl meslekleri muhasebecilik olan ve yıllardır o sektörde hesap kitap işleriyle uğraşan iki kızkardeş, antika eşyalarla ilgili hobilerini, sahibi oldukları restoranın çatısı altında toplayarak kendilerini sıra dışı bir mesleğin içinde buldu. Meltem Özermenek ile kardeşi Ömür Akpınar, Bornova Park 414’te Antika Bi Mutfak adlı restoranı hayata geçirdi. iki kardeş, yıllardır antika pazarlarından satın aldıkları pek çok eşya ve objeyi, şu anda kendi restoranlarında hem sergiliyor hem de satışını gerçekleştiriyor.

Antika merakı ne zamandır var?

3 yıl önce hobi olarak Ankara'daki antika pazarlarına gidip malzemeler alıyorduk. Hobi amaçlı başlayan alışveriş sonunda, bir baktık ki evin içerisi eşyalarla dolmuş. Onları nereye koyacağız diye düşünmeye başladık. Şu anda bile evimin bir odası komple dolu. Bir zaman sonra Ankara'ya gidip gelmek zor olmaya başladı. Bunun üzerine İzmir'deki antika pazarlarını araştırıp oraları keşfetmeye başladık. Hem alış hem de satışlar yaptık. Süreç böyle ilerlerken 2 oda antikalarla doldu. Zevkli bir hobi aslında ama hastalığa da dönüşebiliyor.



● Restoran açma düşüncesi nereden çıktı?

Hiçbir şeyi hesaplamadan işe bodoslama daldık. Bu kadar maliyetli olduğunu bilmiyorduk, çok fazla masrafı varmış aslında. Açılıştan önce gece 4'e kadar oturup acaba ev yemeği yapabilir miyiz, yetiştirebilir miyiz diye düşündük.



● Ev yemekleri lokantası doğru bir tercih mi oldu sizin için?

Yakınlarda üniversite var, öğrenci kitlesi çok fazla ama gençler ev yemeği yiyemiyor, sürekli hamburger, pizza, tost tüketmek zorundalar. O bakımdan burayı açmamız iyi oldu.





● İsteyenler içerideki herhangi bir eşyayı satın alabiliyor mu?

Evet. Bütün antikalar satılık.



● İzmir'de sizin gibi antika satan başka restoran var mı?

Yaptığım araştırmaya göre ev yemeğiyle antikayı birleştiren restoran hiç yok.

HER GÜN KURU-PİLAV

● Bu özellik de sizi ön plana çıkarıyor sanırım. A

ntikaların yanı sıra restoranımızın eski usul olması da ilgi gördü. Bizde her gün kuru fasulye, pilav mutlaka çıkıyor. Çorbalarımız var. Her zaman sebze yemekleri sunuyoruz. Çünkü artık gençlerin çoğu vejeteryan. Daha sonra veganlara da menü hazırlayacağız.



● Yemekleri hazırlayan bir ekip mi var?

Ekip değil de sadece anne yemekleri pişiren bir ablamız var. Çorbaların bir kısmını eşim yapıyor, geriye kalanları da ben evde hazırlıyorum. 500'e yakın antika



● Lokantada ortalama kaç parça antik ürün var?

400'den fazladır. 1945'ten günümüze kadar olan ürünler var. Gezerken gördüğümüz ve kendimize koleksiyon olarak topladığımız eşyalar hepsi.



100'e yakın porselen bebeğimiz var

- Size gelenler burada neler bulabilir? Silah, bakır ve pirinç malzeme ağırlıklı kap kacak, fotoğraf makineleri, masa telefonu, plaklar, kaset kayıt cihazları, çalışır vaziyette radyolar, masa ve kol saatleri, koleksiyon halinde duvar tabakları, daktilolar, porselen bebekler, hatta elimizde 100'e yakın porselen bebek var. Yurtdışından getirttiğimiz ve Türkiye'de olmayan iki tane oyuncak arabamız var. Türkiye'de bulamazsınız bunları. Bakır semaver, dikiş makineleri, ok atan arbaletler, gaz lambaları gibi pek çok çeşit var.





Bit pazarından kendi resmimi aldım

Elinize sürekli ilginç ürünler geliyor değil mi? Aramasını bilirseniz geliyor tabi. Hatta bir gün şöyle bir şok yaşadım; Bitpazarında gezerken, ilkokulda yaptığım bir resmimin satıldığını gördüm. Onu annem zamanında çöpe atmış, yıllar sonra kendi resmimi görüp tekrar kendi paramla satın aldım. Satışlardan dolayı sürekli sirkülasyon olduğu için bugün gördüğünüz ürünlerin bazılarını bir sonraki gelişinizde göremeyebilirsiniz.

ERCAN AKGÜN / KARDELEN BARUT