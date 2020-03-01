Bu resimlerin 40 yıllık hatırı var

İzmirli resim öğretmeni Gürkan Yılmaz, kahve telvesini sanata dönüştürdü. Sanatçı, boya yerine kahve kullanarak insan, doğa ve yapı resimleri yapıyor.

zmir'de resim öğretmenliği yapan Gürkan Yılmaz, bir arkadaşının kahve konulu yüksek lisans projesi için onun ricası üzerine kahve telvesi ile resim yapmaya başladı. Ardından bunu sürekli hale getiren Yılmaz, boya yerine kahve ve su kullanarak Atatürk başta olmak üzere, portre resimleri ile çeşitli kentlerde bulunan tarihi yapı ve doğa resimlerini çizerek sergi açmaya başladı. Kahveyi insanların evine sanatla birlikte sokmayı hedeflediğini söyleyen Gürkan Yılmaz, "Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır atasözünden yola çıkıp bunu insanların evine sanatla birlikte sokarsak herkes mutlu olur diye düşündük. Böylece bir yakınınıza kahveden yapılmış hediyeler verseniz ve eviniz de mis gibi kahve koksa konulu bir proje gelişti" dedi.

'TATMAK İSTİYORLAR'

Kahve telvesi ile resim yapıldığını gören insanların çok şaşırıp inanmadığını ve resmin üzerindeki kahveyi tadıp koklamak istediklerini anlatan Yılmaz, "Workshop tarzı çalışmalar yapıyorum. İnsanların koklamaları, görmeleri ve denemeleri için de fırsat sunuyoruz. İnsanlar şaşırıyor ve nasıl yapıldığını merak ediyor. Kahve olduğuna inanmıyorlar. Koklamak ve tadına bakmak isteyenler oluyor. Onlar için özel bir köşe yapıyoruz" diye konuştu. Kahveden yapılmış resimleri ilk kez gördüğünü anlatan Tuğba Ülker (35), "Resimlerin kahveden yapıldığına inanamadım, çünkü çok orijinal ve ince detaylar var. Gerçekten çok güzel, çok beğendim. Çok ince çalışılmış. Kahveden yapılmış resimleri ilk defa görüyorum, gerçekten çok şaşırdım" dedi. Resimleri beğendiğini ve çok şaşırdığını aktaran Taylan Karacaoğlu (19) ise, "Özellikle böyle sanatçıları görmek bizi çok mutlu ediyor. İzmir'in böyle sanatçılara çok ihtiyacı var. Gerçekten ilginç bir konu. Beğendim ve şaşırdım. Ellerine sağlık" diye konuştu.