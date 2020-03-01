Çiniden vazgeçemedi

Kütahya'da unutulmaya yüz tutan çini sanatıyla uğraşan Necla Ertaş, memur eşinin tayini Aydın’a çıkınca çiniden kopmamak için girişimci oldu. KOSGEB’ten aldığı krediyle züccaciye dükkanı açan Ertaş, memleketinden getirdiği çini seramik süs eşyalarını Aydınlılarla buluşturdu.

Memleketi Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde evini atölyeye çeviren bir evli ve bir çocuk annesi 46 yaşındaki Necla Ertaş, çini 'bisküvi'lere slale, gül, karanfil, sümbül gibi yöresel sembollerle işleyip satarak aile ekonomisine katkı sağladı. Osmanlı tarihinden günümüze kalan en özel ve nadide miraslardan biri olan çini sanatı olduğunu dile getiren Ertaş, "Kütahyalı olduğum için çocukluğum çini seramiklerin içerisinde geçti. Aydın'a gelmeden önce vazo, tabak, sürahi ve çeşitli kap kaçaklara evimde motifler ve renklendirmeler yapıyordum. Aydın'a gelince mesleğimi devam ettirmek istedim ancak malzeme sıkıntısı ve seramikleri pişirmek için fırın olmadığı için yapamadım. En azından çiniden kopmamak için KOSGEB'in desteğiyle züccaciye açtım. Kütahya'dan getirdiğim çini işlemeli süs eşyalarını satarak hem sigortamı ödüyorum hem de seramik sanatını yaşatıyorum" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE