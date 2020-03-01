Evinizdeki kusurları kucaklayın

Estetik bir ortam yaratmaya çalışırken yaşanmışlıkları silip, misafirperverliğinizi zedeleyebilirsiniz. Bundan kurtulmanın en iyi yolu ise evinizi Japon kültürünün önemli parçası olan Wabi-Sabi’ye uygun dekore etmek

vimizin dekorasyonunda yastıkların koltuktaki simetrik duruşu, masadaki bardakların tabaklar ile uyumu derken estetik bir görünümü çoğu zaman mükemmelliğin içinde yakalamaya çalışıyoruz. Ancak estetik bazen "kusurlu, kalıcı ve eksik" bir güzellik de olabilir. Bu fikirden yola çıkarak mükemmelliği kapı dışarı edip, tasarımın kusurlarıyla, evinizde doğal, huzur dolu bir atmosfer yaratabilirsiniz. Japon kültürünün derin bir parçası olan Wabi-Sabi size bu konuda yol gösterebilir. Wabi-Sabi aslında bir yaşam biçimi. Bu yaşam felsefesi, yaşamın kusurları içinde güzelliği bulmaya, büyümenin ve eskimenin döngüsünü barış içinde kabul etmeye odaklanıyor. Zaman kaybettiren ve farkına bile varmadan bizi gizli gizli yoran mükemmelliği bir kenara bırakıp, iyi olana önce yüreğimizi sonra evimizi açın.



Kusurluluğu kucaklayın

Biz "uyumluluk" olduğunu düşünürken çok fazla eşleşme, evimizin karakterini ve misafirperver atmosferini ciddi biçimde bozabilir. Zamanın eşyalarınız üzerinde bıraktığı eskimişliğin kusurlarını kucaklayın ve onları olduğu gibi kabul edin.



Aşırılıktan uzaklaşın

Belki bu sene evinizde büyük bir değişiklik istiyorsunuz. Doğal bir renge boyattığınız duvarlarınızın evinizi daha havadar göstermesini sağlarken, fazla eşyalarınızdan da kurtulmak iyi bir fikir olabilir. Wabi-Sabi'de de minimalizmde olduğu gibi aşırılıktan uzaklaşma var. Ancak Wabi-Sabi'de minimalizmin çok daha ötesinde olan zarif bir biçimde alçakgönüllük, kabul etmenin verdiği bilinçli faydaları görmek var. Öte yandan Wabi-Sabi'yi hayatınıza taşımak için para veya özel yeteneklere de ihtiyacınız yok. Sessiz güzelliği takdir edecek kadar, süsleme olmadan her şeyi olduğu gibi kabul etme isteği var.

Eski eşyalarınızı bir kez daha değerlendirin

Wabi-Sabi, bulunabildiği her yerde özgünlüğü kucaklamak ve kutlamakla ilgilidir. Konu özgünlüğe geldiğinde kendimizden bir parça katarak yeniden hayat verdiğimiz eski eşyalar gibisi yoktur. Eskiyen anı dolu eşyalarınızı atmak yerine, küçük dokunuşlar ile onlara hayat vermek, Wabi-Sabi'nin en önemli özelliklerinden biridir. Yıllar önce tatilde aldığınız seramikler, yerel bir pazardan aldığınız vazo evinizin sıcak, otantik hissini artıracak olan ev eşyaları olabilir.



Doğayı ve farklılıkları evinize getirin

Vazoda taşlar, tencerelerde dallar, ilkbaharda yemek masasına dağılmış çiçekler... Her biri doğanın bir parçası olan bu doğal malzemeler, kil ve seramik hatta taştan yapılmış ürünler ile kombine edilebilir. Doğa'yı uyandıran ve insanın küçüklüğüne zıt olarak dünya gezegeninin büyüklüğü ile bağlantı kurduğumuz doğal bitkiler evinizde yerini alabilir. Wabi-Sabi özü korunmuş olduğu sürece, tarzı kültürel farklılıkların getirdiği farklı dekorasyon fikirlerine de entegre edilebilir.



Doğal materyalleri ve organik ürünleri kullanın

Ahşap, Wabi-Sabi'de iç mekan mobilyalarında kullanılan malzemeler için mükemmel bir seçimdir. Ancak çelik gibi metalden yapılmış materyaller kullanmak da bu tasarım felsefesinde yaygındır. Keten, bambu veya masif ahşap gibi malzemelerin organik formlarını kullanarak doğayı evinize davet edebilirsiniz. Tabi doğal renk kullanımının da Wabi-Sabi'de hatırı sayılır bir yeri vardır. Seçilen renkler ise kural olarak, ek malzemeler eklenmeden, malzemenin saflığını samimiyetini dekorasyonun içine entegre eder.