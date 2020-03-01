Yeşil sahaların en ünlü gelinleri

Futbol dünyasının ünlü yıldızları arasında, eşleri de güzellikleri kadar uluslararası çapta başarılarıyla dikkat çeken isimler var. Sayıları hayli fazla olan ünlü futbolcu eşlerinden en çok öne çıkanları sizin için derledik...

Nagore Aramburu (Oyuncu, model)

'Bye Bye Mr. Etxebeste', 'Oh! Mammy Blue', 'Amama', 'Flowers', 'Wounded' ve Happy New Year, Grand' adlı filmlerin yıldızı İspanyol aktris ve model Nagore Aramburu, İspanya futbolunun unutulmaz yıldızlarından Xabi Alonso ile 2009'da evlendi. Çiftin üç çocukları var: Jontxu, Ane ve Emma.



Shakira (Şarkıcı)

Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı Shakira, Latin pop müziğinin en büyük isimlerinden biri. 2 kez Grammy, 10 kez Latin Grammy, 14 kez Billboard Latin Müzik Ödülü kazanan sanatçı, 2010'da İspanyol milli takımının oyuncusu Gerard Pique ile evlendi. İlk çocukları Milan Mebarak Pique 2013'te, ikinci çocukları Sasha Mebarak Pique ise 2015'te dünyaya geldi.





Abbey Clancy (Manken)

Abbey Clancy olarak bilinen Abigail Marie Clancy, güzel fiziği ve iç çamaşırı modelliğiyle İngiltere'de ünlendi. Podyumdaki yeteneğinin yanında televizyonculukta da kendini kanıtlayan Abbey, en son Stoke City'de forma giydikten sonra geçen yıl futbolu bırakan Peter Crouch ile 2011'de evlendi. Çiftin Sophia Ruby ve Liberty Rose adında iki kızı var.





Victoria Beckham (Moda tasarımcısı)

İngiliz moda tasarımcısı ve model Victoria, 1990'lı yıllara damgasını vuran Spice Girls adlı müzik grubunun da üyesiydi. Moda çalışmaları, tasarımları ve podyumlardaki başarısıyla dünyaca ünlenen sanatçı, İngiltere'nin eski milli yıldızı David Beckham'la 1999'da evlendi. Çiftin Brooklyn, Romeo ve Cruz adlı 3 erkek ve Harper adlı bir kız çocuğu var.



Coleen Mcloughlin (Köse Yazarı-sunucu)

İngiltere'de dergi yazarlığı ve televizyon sunuculuğuyla ünlenen Coleen Mcloughlin, İngiliz ekipleri Everton ve Manchester Junajted'in milli yıldızı Wayne Rooney ile 6 yıllık bir beraberliğin ardından 2008 yılında dünya evine girdi. Çiftin Kai Wayne, Klay Anthony ve Kit Joseph adlı üç çocuğu ve mutlu bir evlilikleri var.





Antonella Roccuzzo (Model)

Dünya futbolunun bir numaralı yıldızlarından Arjantinli Lionel Messi ile 2009 yılından beri sevgili olan Antonella Roccuzzo, 2017 Haziran'da ünlü oyuncuyu nikah masasına oturtmayı başardı. Dişçilik eğitimi alan, ardından ayakkabı tasarlama işiyle uğraşan ve modellikte başarıyı yakalayan Antonella ile Messi'nin Thiago ve Mateo adında iki oğlu var.



Melissa Satta (Tv sunucusu)

İtalyan televizyon sunucusu Melissa Satta, hiciv dizisi 'Striscia la Notizia'da bir şov kızı olarak büyük sükse yaptı. Maxim dergisinde 2010 yılında Sports Illustrated mayo sayısında fotoğrafları yayımlanan Melissa, 2011 yılında en son Beşiktaş'ta forma giyen Ganalı futbolcu Kevin- Prince Boateng ile evlendi. Çiftin Maddox adında bir oğulları var.



Sara Carbonero (Spor muhabiri)

İspanyol TV kanalı Telecinco'da spor haberleri sunan güzel Sara, spor muhabirliği yaptığı dönemde kalbini çaldığı İspanya Milli Takımı'nın file bekçisi Iker Casillas ile 6 yıllık bir ilişkinin ardından dünya evine girdi. 2016 yılından bu yana mutlu evlilikleri süren çiftin Martin ve Lucas adlarında iki oğlu var.



Lorena Bernal (Aktiris, televizyoncu)

ARJANTİN kökenli İspanyol aktris, TV sunucusu ve model Lorena Bernal Pascual, hangi işe el atsa başarıyı yakalayan ve yetenekleri kadar güzelliğiyle göz dolduran bir sanatçı. İspanyol futbolunun gözdelerinden olan ve futbolu bıraktıktan sonra Arsenal'de teknik direktörlük yapan Mikel Arteta ile 2010'da evlendi. Çocukları; Gabriel, Daniel ve Oliver...

BÜLENT GÜRLÜK