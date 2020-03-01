Zumba ile değişen hayatlar

İzmirli zumba eğitmeni Derya Şakar, otizmli bireylerin hayatını zumba ile değiştirdi. Oluşturduğu zumba grubu ile İZOT otizm orkestrası ve korosunun ikinci gösterisi için sponsor arıyor.

İşletme mezunu olan Derya Şakar, 17 yaşındaki otizmli yeğeni Ece Kulaboğa'nın her şeyiyle ilgileniyor. Ece'nin yoğun ilgiye ihtiyaç duyması nedeniyle mesleği olan tur organizatörlüğüne uzun süre ara veren Şakar, kendisini tamamen otizmli yeğenine adamış. Otizmin ne olduğunu ve otizmli bireylerin neye ihtiyaç duyduğunu ve sıkıntılarını bilen Şakar, çok sayıda otizmli bireyi ve ailesini tanıma şansı bulmuş.

SAHNE MUTLULUĞU

Bayraklı Belediyesi'ne bağlı olarak otizmli bireylere zumba eğitimi veren Şakar, zumbanın otizmli bireyler üzerinde faydalı olduğunu düşündüğü için bir vakıfta gönüllü zumba dersleri de vermeye başlamış. Zumbanın otizmli bireyler üzerinde grup çalışması, göz teması kurma, taklit becerisinin artması, hobi edinme, spor yapma ve sabır eşiğini yükseltme gibi etkileri olduğunu söyleyen Şakar, "Ece'nin de içinde yer aldığı dünyanın en büyük otizm orkestrası İZOT gençlerine zumba dersi verdim. Onların yanında Bayraklı Belediyesi'ndeki çocuklarla birlikte pek çok yerde sahne aldık ve bu onların çok hoşuna gitti" diyor.

UMUTLA BAKSINLAR

Türkiye'nin pek çok köşesinden 100'den fazla zumba eğitimeninin katılımıyla geçen yıl 14 Nisan'da bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen Derya Şakar, "Etkinlikte otizmli gençlerimiz zumba yaptı. İZOT otizm orkestrası ve korosu konser verdi. Bu sene daha büyük bir organizasyon planlıyoruz. 1000'den fazla katılım olacak. Hang Out Performance Hall'de düzenlenecek. Ancak sponsor arayışımız sürüyor. Otizmli gençlerimizin geleceğe daha umutlu bakabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz ve bu seneki etkinliğimiz için destek bekliyoruz" dedi.

"FARK EDİLMEYE İHTİYAÇLARI VAR"

Otizmli bireylerin pek çok sıkıntı yaşadığını söyleyen Derya Şakar, "Eğitim, sağlık, yaşam alanı, ailelerin yaşadığı psikolojik sorunlar, toplumun duyarsızlığı ve ebeveyn kayıplarından sonra çocukların sahipsiz kalması sorunların başında geliyor. Otizmlilerin pek çok alanda fark edilmeye, anlaşılmaya sorunlarının çözümü için çare üretilmesine ihtiyaçları var" diye konuştu.

HACER ÖNOĞLU ÜLGER