Bahar geliyor ama siz kar keyfine hazırlanın

Bahar geliyor ama kış aylarının depresyon kokan kasvetli havasında eve kapanmak yerine hafta sonunu keyifli şekilde değerlendirmeye var mısınız? Size kolay kolay hafızalarınızdan silinmeyecek doğal güzelliklerle dolu bir rota öneriyoruz. Hem de İzmir’de...

Efeler diyarı Ödemiş'in heybetli dağı 2 bin 100 rakımlı Bozdağ ve doğa harikası Gölcük gölü giydiği beyaz gelinliği ile kış aylarında da adeta kartpostalı andıran inanılmaz güzellikler sunuyor. Hafta sonu ailecek kar keyfi yaşamak isteyen İzmir ve Egeliler için işte size günübirlik alternatif bir seçenek İzmir'e yaklaşık 110, Ödemiş'e ise 26 kilometre uzaklıktaki Bozdağ'da maalesef konaklayacak bir tesis bulunmuyor. Hemen yüzünüzü asmayın, İzmir'de karın keyfini günübirlik de çıkarabilirsiniz. Siz siz olun varsa kayak takımlarımızı yanınıza almayı unutmayın. Kayak için ideal kar kalınlığının olduğu mevsimdeyiz. Aralık ve Mart başına kadar Bozdağ her an size kar keyfini yaşatmaya hazır.

NADİR UYSAL