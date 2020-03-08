Evde yapabileceğiniz kolay saç maskeleri

Büyük şehirlerdeki hareketli yaşamının etkileri kendini saçlarda da gösteriyor. Gün içinde yapılan şekillendirme işlemlerine ısı değişimleri ve egzoz gazı da eklenince, saçlar zayıf ve cansız görünmeye, parlaklığını ve yumuşaklığını kaybetmeye başlıyor. Evde hazırlayabileceğiniz maskelerle saçınıza parlaklık ve gücünü yeniden kazandırabilirsiniz.

● Kepekli saçlar için maske: Çekilmiş çemen tohumunu 2 su bardağı suyun içerisinde 1 gece bekletin. Daha sonra temiz saçlarınıza fırça yardımıyla sürün ve 15 dakika beklettikten sonra bol su ile durulayın.



● Dökülen saçlar için maske: 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı tarçın, 2 adet yumurta ve 1 tatlı kaşığı badem yağını bir kasede karıştırın. Karışımı saç diplerinizden başlayarak fırça yardımıyla tüm saçınıza uygulayın. 5 dakika masaj yaptıktan sonra şampuanla yıkayıp durulayın.



● Kuru saçlar için maske: 1 yemek kaşığı bal ve küçük kahve fincanı sütü iyice karıştırın. Tüm saçlarınıza uygulayın. 20 dakika bekletip, şampuan ile temizleyin.



● Parlak saçlar için maske: 1 su bardağı portakal suyu ve 1 yemek kaşığı balı bir kapta karıştırın. Bu karışımı şampuan ile karıştırıp saçlarınızı yıkarken uygulayın.



● Yıpranmış saçlar için maske: 1 muzu ezin ve içerisine 1 çay kaşığı badem yağını dökerek iyice karıştırın. Masaj yaparak karışımı saçlarınıza uygulayıp 10 dakika bekletin. Sonra durulayın.



● Bal ve zeytinyağı maskesi: 3 yemek kaşığı zeytinyağı ile 2 yemek kaşığı balı homojen kıvama gelene kadar karıştırın. 20 dakika beklettikten sonra bol suyla yıkayıp durulayın.