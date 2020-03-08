Her şey Afrika için

Yeni bir hayat umuduyla Avrupa’ya gitmek isteyen mültecileri dövüp öldüren Avrupalılara, Afrikalıların hayatını değiştiren Türk Hayri Dağlı’nın çabası insanlık dersi oldu

Doğa gönüllüsü Hayri Dağlı, yaşamını su ve yiyecek bulamayan insanlara adadı. 6 yıl önce evini, arabasını satıp Afrika'ya yerleşen Dağlı, önce oradaki insanları suya kavuşturdu, ardından üretim yapmalarını sağladı. 125 bin kişinin hayatına dokunan Hayri Dağlı, Manisalılarla buluştu ve Afrika'da Manisalıların desteğiyle bir su kuyusu açıldı. Manisa Eğitim Projeleri (MANEP 2023) Ünlü Buluşmaları kapsamında, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda '125 bin Afrikalının yaşamını dönüştüren gizli kahraman Hayri Dağlı' sergi ve konferansı yapıldı. 6 yıl önce Türkiye'den dünyanın diğer ucuna Afrika'ya giden ve orada 125 bin insanın hayatını değiştiren Hayri Dağlı, yaşamını anlattı.



TEK YÖN BİLET

İlkokulda ansiklopedilere bakıp dünyanın çeşitli ülkelerini görmeyi hayal eden Hayri Dağlı, üniversitede coğrafya bölümünü okudu. Elindeki dünya haritasına bakıp, hayaller kurdu. Üniversitede de gönüllü olarak birçok çalışmada yer aldı. 1 aylık gittiği Afrika'da sefalet içinde yaşayan ve suya muhtaç olan insanların yaşamına tanık oldu. Bu bir aylık serüven Dağlı'nın hayatını değiştirdi. Türkiye'ye döndüğünde evini, arabasını her şeyini satıp bir sırt çantasıyla tek yön bilet aldı ve Afrika'nın yolunu tuttu. 60'a yakın ülkeyi dolaştıktan sonra Kilimanjaro Dağı'na çıkmak için Tanzanya'ya gitti. Dönüş yolunda Serengeti'deki Mta Kbu Mwta Köyü'ne misafir oldu. Fatıma isimli bir kız çocuğunun temiz su bulamaması nedeniyle ölümün kıyısına geldiğini gören Dağlı, hayatını temiz su bulmaya adadı. Hayri Dağlı, Türkiye'deki gönüllülerden topladığı parayla köye sondaj makinesi getirdi. 4



GÜNLÜK UĞRAŞ

Dört günlük çalışmanın sonunda kuyudan temiz su çıktı. Bu proje çığ gibi büyüdü ve 3 yıl içinde sudan, temiz gıdadan, elektrikten ve eğitimden yoksun binlerce insanın hayatına dokundu. Afrika'da yürüttüğü Akıllı Köy projesi BM Kalkınma Programı tarafından sürdürülebilirliğe örnek en iyi 5 proje arasında gösterildi.



SEVINCE ORTAK OLDULAR

Hayri Dağlı, Afrika'daki insanlar gibi onları anlamak adına günlük 1 doların altında yaşamaya başladı. Projesini büyüten Dağlı, sürdürülebilirlik için IDEA Universal (Uluslararası Kalkınma ve Çevre) Derneği'ni kurdu. Dernek Asya ve Afrika'da 125 bin insanın yaşamına dokundu. Hayri Dağlı, "Hayatımı zenginleştirmeye çalıştım. Onları anlamak için onlar gibi yaşadım. Onların suya kavuştuğunda yaşadıkları mutluluk benim için paha biçilemezdi" dedi. Akıllı köylerdeki insanlar suyun gelmesiyle birlikte üretmeyi de öğrendi. Hayri Dağlı'nın ilham veren hikayesi Manisalılar tarafından ilgiyle dinlendi. Afrika'ya canlı bağlantı ile yeni açılan su kuyusunun yaşattığı sevince Manisalılar da eşlik etti.

NERMİN UÇTU