İyi ışık iyi ruh halini yansıtır

Eviniz hayatınızı geçirdiğiniz, misafirlerinizi ağırladığınız, en eğlenceli ve aynı zamanda en önemli anılarınıza da tanıklık eden ortamlardır. İşte ev dekorasyonu için ipuçları...

Evinde hissetmek kavramı evinizin size özel olması gerektiğini anlatır. Bu yüzden evler yaşanmışlıklarınızı yansıttığı gibi sizin kişiliğinizi de yansıtır. İç dekorasyon kişiye özel ve özgün olmalıdır ki böylece tarzınızın ve iç dünyanızın bir aynası görevi görebilsin. Ayrıca sadece eviniz değil, aslında sizin olan her oda sizden ve kişiliğinizden parçalar taşır. Aynı şekilde ofis dekorasyon tarzınız da müşterilerinize sizin hakkınızda fikirler uyandırabilir ve daha kalıcı bir izlenim bırakabilirsiniz.



KÜÇÜK DOKUNUŞLAR

Evinizi ve ofisinizi dekor etmek için kullandığınız ana ürünlerin dışında diğer küçük dokunuşlar da oldukça önemlidir. İyi bir ışık ise ruh halinizi iyi yönde etkileyebilir. Her odanın dekorasyonunu birbiriyle uyumlu parçalarla yapabileceğiniz gibi tamamen farklı tarzlarda da döşeyebilirsiniz. Örneğin, salon dekorasyon seçiminiz klasik çizgilerden yanayken yatak odası dekorasyon parçalarınız modern ürünler olabilir.



ÖNEMLİ OLAN HİSLER

Ev dekorasyonunuz tamamen sizin zevkinize kalmıştır ve önemli olan evinizdeki dekoratif ürünlerin size iyi hissettirip hissetmediğidir. Ayrıca unutmayın ki misafirleriniz de bu dekorasyondan oldukça etkilenecek ve eşyalarınızda sizden parçalar bulacaklardır. Bununla birlikte iyi bir dekorasyonu tamamlayan en özel parçalardan biri de aydınlatmadır. Aydınlatma ürünleri dekorasyonunuzu bütünlemekle birlikte odaya farklı bir ambiyans da katabilir. Bu yüzden, dekoratif aydınlatma ürünlerinin seçimine özen gösterilmelidir. Vintage tarzda döşenmiş bir salonda İskandinav tarzı minimal ve modern çizgilere sahip bir avize ile bütünleşik bir görüntü elde edemezsiniz ve daha çok kafa karışıklığı yaratmanıza neden olur.



GÖSTERİŞ VE SADELİK

Fakat klasik çizgilerle döşediğiniz bir yemek odasına aynı şekilde benzer tarza sahip bir aydınlatma ürünü satın almanız görüntüyü tamamlayacaktır. İstediğiniz görüntünün yoğunluğu tamamen sizin zevkinize kalmış olmakla beraber, çok gösterişli dekore edilmiş odada daha sade avizeler veya aplikler kullanmayı tercih ederken, modern ve minimal çizgilerle döşemiş olduğunuz bir odayı ise büyük gösterişli aydınlatmalar seçerek daha zengin gösterebilirsiniz. Odalarınızı kendi tarzınıza göre klasik, modern, retro veya karışık tarzlarda döşeyebilirsiniz.



DERİNLİK KATAR

Dekorasyonu ise tablolar, saatler, aynalar ve biblolar gibi çeşitli dekoratif parçalarla tamamlayabilirsiniz. Ayrıca bu parçalar sadece görünüş için değil oldukça da kullanışlıdır. Görselliğini beğendiğiniz odalar sizi iyi ve rahat hissettirirken aynı zamanda günlük işlerinizi kolaylaştırabilir. Örneğin, özel tasarım bir ayna çok şık durup odanıza derinlik katabileceği gibi kişisel bakımınız için bir araç olarak da kullanılabilir. Aynı şekilde mumların aydınlatma için kullanılabilmelerinin ve dekoratif olarak şık durmalarının yanı sıra, kokulu mumlar evinize güzel bir koku yayarken kötü kokuları içine hapseder.



FİYATLAR İŞÇİLİGE GÖRE DEĞİSİR

Bununla birlikte aydınlatmalar tavan, duvar ve dış mekan için dekoratif olarak kullanılabilir ve LED, abajur, aplike gibi çok farklı aydınlatma modelleri bulunur. Seçtiğiniz lambanın modeli bile evinizde istediğiniz tarzı elde etmek için önemli bir kriter olabilir. Dekoratif aksesuvarların fiyatları ise el işçiliği ve materyaline göre değişiklik gösterebilir.

MELİH DEMİRTAŞ