‘Panik atakla yüzleşin’

Klinik Psikolog Zeynep Erpınar, “Doğru nefes alma ve güvenli yer egzersizi yapmanın dışında olumlu baş etme cümleleri kullanmak da panik atakla mücadelede önemli bir anahtar” dedi.

Klinik Psikolog Zeynep Erpınar, Kadın Kulübü etkinlikleri kapsamında İzmir Park Alışveriş Merkezi'ne konuk oldu. Her perşembe uzman katılımcıların sunumuyla gerçekleşen İzmir Park Kadın Kulübü seminerlerinde bu hafta "Kaygı Bozukluğu ve Panik Atak" konusu ele alındı. Psikolog Zeynep Erpınar söyleşide, günümüzün en yaygın sorunlarından olan panik atak ve kaygı bozukluğunun nedenlerini aktarırken basit uygulamalarla can kurtaran çözümleri de dinleyicileriyle paylaştı.



YANLIŞ ALARM!

Gerçekte bir problem olmamasına rağmen ruhumuzun yanlış alarm vermesini 'Panik Atak' olarak açıklayan Erpınar, bunun üstesinden gelmek için panik atak ile yüzleşmek gerektiğini vurguladı.



CEBİNİZE KOYUN

Bu rahatsızlığı yaşayan insanların çoğunlukla "Kalp krizi geçiyorum" düşüncesinde olduğunu ifade eden genç psikolog, panik atağın fizyolojik rahatsızlıklardan ayırt edilmesi gerektiğini söyledi. Dinleyicilerin cepleri ceplerine önemli olan bilgileri koymaları ve ihtiyaç duydukları zamanda kullanmaları gerektiği için kısa ve yeterli açıklamalarda bulunan Zeynep Erpınar, "Bu bilgiler panik atağı kökten çözmez ama o esnada bu korku nasıl dizginlenir, nasıl baş edilir onu anlatmaya çalıştım. Doğru nefes alma ve güvenli yer egzersizi yapmanın dışında olumlu baş etme cümleleri kullanmak da panik atakla mücadelede önemli bir anahtardır. Bir diğer konu da dikkatimizi başka şeylere verip, zekayı zorlayan meslek bulma, kişilerin nereli olduğunu tahmin etme gibi minik oyunlarla panik atak durumundan kurtulabiliriz" dedi.



Geçtiğimiz ekim ayında da aynı konuyla ilgili İzmir Park'ta söyleşi gerçekleştiren Erpınar, etkinlik sonunda katılımcıların merak ettiği soruları da yanıtladı.

ERCAN AKGÜN