Yağlı boya tablolarda 400 yıl öncesini resmetti

Manisa'da 35 yıldır resim sanatıyla ilgilenen ressam Hidayet Gültekin, 1497 yılında Sultan II. Beyazıt'ın Hatunu Hüsnüşah Sultan tarafından inşa ettirilen 523 yıllık tarihi Kurşunlu Han'ı çizdi. Yağlı boya kullanarak çizdiği oryantal tabloda yaklaşık 400 yıl öncesini resmeden Gültekin, Manisa'yı anlatan tarihi fotoğrafları çizmeye devam edeceğini söyledi. Gültekin, tarihi Hatuniye Camisi'nin de yer aldığı resmi iki ayda çizdiğini belirti. Gültekin, "Şimdiki hedefim Sultan Camisi'nde mesir atılma törenini canlandırmak. Harika bir tablo olacak ama çok uğraşacağım. Binlerce insan bir tabloya sığacak" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK