Yüz germe hakkında doğru bilinen 6 yanlış!

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Ozan Aslan, yüz germe ve tazeleme uygulamaları hakkında doğru bilinen 6 yanlışı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

Sosyal medyanın etkisi ve modern yaşamın yeni kuralları, hepimizin her zaman daha genç, sağlıklı ve bakımlı olmasını şart koşuyor neredeyse. Bu nedenle yüz gençleştirme işlemlerine yönelik ilgi de günden güne artıyor. Öyle ki araştırmalar, yüz germe operasyonuna sadece kadınların değil, erkeklerin de ilgisinin arttığını gösteriyor. Ancak tıptaki gelişmelere bağlı olarak birçok yeniliğin olduğu yüz germe operasyonlarındaki bilgimiz ne yazık ki yeterli değil. Bu da kişileri çeşitli yanlışlıklara sürüklüyor.

1.Yüz germe her yaşta yapılabilir: YANLIŞ!

DOĞRUSU: Her ne kadar tıbbi müdahaleler yaşa değil, meydana gelen bozulmaya göre planlansa da 30 yaşın altında yüz germe operasyonundan kaçınılması gerekiyor.



2.Yüz yaşlanması deri sarkması sonucu oluşan bir hastalıktır: YANLIŞ!

DOĞRUSU: Hücresel yaşlanma, bir hastalık olmayıp genetik, çevresel ve ruhsal etkiler nedeniyle dokuların zaman içinde fonksiyon azalmasına uğradığı doğal bir süreç.



3.Yüz germe operasyonu sadece kulak önündeki fazla deri alınarak yapılır: YANLIŞ!

DOĞRUSU: Günümüzde yüzde meydana gelen bozulmanın derecesine bağlı olarak kök hücre tedavileri, yağ greftleri, sarkan kas örtünün askılanması gibi çok sayıda teknikle yapılıyor.



4.Botoks, dolgular ve lazer uygulamaları, cerrahi gerekliliğini ortadan kaldırır: YANLIŞ!

DOĞRUSU: Cilt sıkılığının desteklenmesi, hücresel yenilenmeye destek olunması gibi yöntemler, 'yıpranmış' yüz görünümü için faydalı oluyor. Ancak bu yöntemler cerrahiye duyulan gereği ortadan kaldırmıyor, sadece bir süre erteliyor.



5.Yüz germe sadece kadınlar içindir: YANLIŞ!

DOĞRUSU: Eskiden erkek hastalar arasında çok yaygın olmayan kozmetik cerrahi giderek daha fazla erkek tarafından tercih ediliyor. Bu durum sosyal medyanın da etkisiyle cinsiyetten bağımsız bir şekilde "taze ve sağlıklı" görünme isteği ile eş zamanlı bir şekilde her geçen yıl artıyor.



6.Yüz germe yaşlanmayı hızlandırır: YANLIŞ!

DOĞRUSU: Operasyonlarda kullanılan teknikler yaşlanma sürecini durduramayacağı gibi hızlandırmıyor da. Bu işlemler deri ve deri altı dokuların sarkıklıklarını düzeltirken yağ enjeksiyonları ile yenilenme sürecini destekledikleri için cildin daha canlı görünmesini sağlıyor.